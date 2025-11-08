衝撃。「超大陸の形成と分裂」が起こした大激震…なんと、生き延びた生物種は、たったの4パーセント。古生代に起こった最後の大量絶滅事件と地球の、意外な接点

【生物を襲った地球の動き（2）…古生代に起こった3つの大量絶滅事件】

生物の「大量絶滅」…どうしてわかったのか

前回はカンブリア紀に起こったと考えられている「海底地滑り事件」についてお話ししました。今回は、古生代に起こった3つの大量絶滅について見ていきます。

古生物学者のデイビッド・ラウプとジョン・セプコスキーは、地球史における生物の種の量について調べていて、種があるときを境に極端に少なくなったり、 まったく変わってしまったりする時期が繰り返されていることに気づきました（図「生物の大量絶滅の歴史」）。

古生代以降ではオルドビス紀末（約4億4380万年前）、デボン紀末（約3億5890万年前）、ペルム紀末（約2億5220万年前）、三畳紀末（約2億年前）、そして中世代の白亜紀末 （約6600万年前）です。

これらはそれぞれ、そこで大量絶滅が起こったことを示しています。では、3つの大量絶滅を、順に見ていきましょう。

オルドビス紀の大量絶滅…浅瀬の生物を襲う海面の変動

カンブリア紀に続くオルドビス紀（約4億8540万年〜約4億4380万年前）の海では、 古代サンゴ、コケムシ、ウニ、ヒトデなどの無脊椎動物（むせきつい・どうぶつ）が栄えました。

しかし、オルドビス紀の初めは温暖なため高かった海面が、終わり頃には寒冷化が進んだために、100mほど下がったとされています。これによって浅瀬に棲んでいた生物の棲み処（すみか）がなくなったためか、大量絶滅が起き、種の80％ほどが絶えたと考えられています。

その後のシルル紀（約4億4380万年前〜約4億1920万年前）はまた温暖な気候に戻り ました。海面が上昇して海岸線が陸に伸びたことで、寒い時代に陸に閉じ込められていた海洋の栄養分が海に取り込まれ、生物は一斉に繁栄したようです。

このように海面は、気候が温暖になれば上昇し、寒冷になれば下降するという変動を繰り返しています。上昇する原因は海面の温度が上がって膨張することと、寒冷な海域の氷床が融けて海水が増えることです。ただし、現在の南極や北極の氷床は比較的新しい時代にできたもので、古生代のこの当時、氷床がどの程度あったのかはわかっていません。

海面が上昇すると海岸線は陸上にまで進出し、逆に海面が下降すれば海岸線は後退します。この変動はとくに浅瀬に棲む生物にとっては死活問題でした。

デボン紀の大量絶滅…陸上に進出した動物を襲う

この頃から、植物が陸へと進出していきます。前述したオゾン層の発達が進み、陸上に紫外線が届かなくなったためと考えられています。まず浅い海にいた藻類が、おそるおそる陸上へ上がってみたのでしょう。

その後のデボン紀（約4億1920万年前〜約3億5890万年前）に、動物も陸上進出を果 たします。最初の陸上動物は、節足動物だったと考えられています。動物の陸上進出の背景には、この時期はきわめて気温が高く、また旧赤色砂岩が出てくるように酸素濃度もきわめて高か ったことがあります。大気中の酸素濃度は30％近くあったのではないかと考えられています（現在は約21％）。

一方で、海には魚が出現します。それは現在のような姿のものではなく、「甲冑魚（かっちゅうぎよ） 」と呼ばれる、鎧（よろい）を着ているようないかめしい魚でした。さらに、魚類からは両生類が派生しました。

ところがデボン紀の末期には、古生代で2度目の大量絶滅が起こります。

これには地球の寒冷化が原因とする考え方と、ほかには隕石の衝突があったと考える人もいます。たしかに米国のネバダ州と、西オーストラリアにはこの時代のものとされる隕石が見つかっていて、これらが地球に衝突したため大量絶滅が起きたというのですが、本当の原因が何かはまだ確定していません。 このとき、種の70％が絶滅したとされています。

しかし、その後の石炭紀（約3億5890万年前〜約2億9890万年前）になると、デボン紀に陸上へ上がった植物は、天敵がいないことと気候があっていたためか、大繁栄をとげます。 グロソプテリスと呼ばれる皮の厚い裸子植物は、背の高い森林を築きました。

その巨木が沼地などに倒れて埋まると、酸素が届かないため酸化されずに炭素が集まり、石炭になります。良質な無煙炭はこの頃にできたものです。「石炭紀」の名はもちろんそこからついたものですが、この時代は「大森林時代」ともいわれています

また、陸上動物ではゴキブリやトンボなどの昆虫が出現します。トンボは巨大化して、翅はね の差し渡しが60cmにもなるものが化石（メガネウラ）として知られています。さらにこの頃には、のちに恐竜に進化する爬虫類の先祖も出現しています。

「パンゲア」形成と、史上最大の大量絶滅

ペルム紀の終わり、地球上に最後の超大陸が形成されます。

「最後の」といったのは、現在の大陸の配置はこの超大陸「パンゲア」の分裂の途中にあり、いまから5000万年ほどたつと、次の超大陸「アメイジア」が日本列島付近にできていくと考えられているからです。ドイツの気象学者ウェーゲナーが提唱した「大陸移動説」 にもとづく考え方です。「パンゲア」とはその名も「超大陸」という意味です。

ただし、この超大陸は北の「ローラシア」、南の「ゴンドワナ」という2つの大陸からなると考える人もいます。ローラシアは現在のシベリアや中国を含むユーラシア大陸のもとであり、ゴンドワナ（もとはインドの古い部族の名前です）が南極、アフリカ、オーストラリアなどからなるという考え方です。

この「パンゲア」の形成が、海や陸や空、そして生物の生息条件を大きく変えたことは間違いありません。

約2億年前の中生代三畳紀に完全に分裂した「パンゲア」は現在、ウィルソンサイクルでいう移動の段階にあります。東西に分かれた大陸は年間数cmずつ離れていき、やがて大西洋ができました。現在の大陸の配列も、移動の過程にすぎないのです。

さて、地球カレンダーでは「パンゲア」の形成から1日後の「12月12日」、地球上に生命が誕生して以来、最大の絶滅が起きました。それは、ほとんどの種が滅亡するという未曾有の大事件でした。古生代に起こった大量絶滅のなかでも、ペルム紀末の場合は規模が桁ちがいでした。

規模が桁ちがい…ペルム紀末の大量絶滅

なんと、種の96％が絶滅したのです。 現在、地球上に生息している生物は、このときに生き残ったわずか4％の種から派生したものです。アンモナイトや三葉虫など、古生代を謳歌して きた多くの生物が、地球上から姿を消しました。こ の絶滅は「P-T境界」と呼ばれています。

いったい何が、これほどの大量絶滅を引き起こし たのでしょう。

その原因はいまだに確定されてはいませんが、超大陸「パンゲア」がなんらかのかたちで関与してい ることは間違いないのではないかと思われます。現在、考えられている仮説としては、たとえば次のようなものがあります。

＊ペルム紀末の大量絶滅の原因…超大陸「パンゲア」を原因とする2つの説＊

「パンゲア」の形成によって、大陸と大陸の間に あった海が消滅したため

「パンゲア」の形成によって活発になったスーパープルームが引き起こした火山活動が、地球環境を激変させたため

プレート・テクトニクスの始まり*についての回でも述べましたが、スーパープルームとは地下約2900kmの深さから上がってくる高熱のマントルです。その上昇にともなってもたらされる マグマはおそるべき量で、そのために超大陸は引き裂かれ、分裂を始めるのです（図「超大陸の分裂とスーパープルーム」 ）。

＊「プレート・テクトニクスの始まり」参考記事：くっついたり、離れたり…今もう動いている、この「地球の陸地」。誰でも知っているプレート・テクトニクスの、あまり知られていない「始まり」

「パンゲア」もできあがったばかりのペルム紀末に、早くも分裂への動きを開始しています。このスーパープルームが火山活動を引き起こした結果、大量の火山灰が地球全体を覆って、気候が寒冷化したというのが「ペルム期末の大量絶滅の原因・2. 」の考えです。そのため海岸線が後退し、生物に重大な影響をもたらした というわけです。

しかし、どの説が正しいのかは、いまだに決め手がない状況です。

次に、これらとはまた別の考え方を、ペルム紀末の海に起こったもうひとつの大事件を見ながら紹介していきます。

＊

次回は、ペルム紀末の海で起こった、「海洋無酸素事件」を取り上げます。

