お笑いタレント・劇団ひとり（48）が4日に放送されたTBS系「バナナサンド」（後8・00）に出演。人気ピン芸人2人と3人で温泉旅行に行ったことを振り返った。

今回は人気企画「ハモリ我慢ゲーム」が放送された。「温泉旅館やお風呂にまつわるエピソード」を求められると、「青木さやかさんと長井秀和さんと温泉旅行に行ったことある」と3人で温泉旅行に行ったことがあることを明かした。

このメンバーにバナナマン・設楽統は「凄いメンバーだな…」とびっくりするなど、出演者全員が驚いた。旅行に行った経緯について「どういう流れで行ったかわからない」と覚えてはいなかった。

それでも「箱根に行って。プライベートで1泊して、凄いいい旅館だった。満喫はした」と場所と楽しかった思い出は覚えていた。満足した旅行だったが「朝の朝食…予約してた時間に出来てなかった」と一つ残念だったこともあった。

さらに、この朝食が出来ていなかったことに「青木さやかさん、頼りになりますね」と、青木の行動が頼もしかったという。それが「渾身のクレーム」だったと明かして共演者を笑わせた。「良くないよ」というツッコミが入る中、「どうなってるんですか!言いましたよね!」と、クレームを入れていたと当時を振り返った。最後に「助かったって話です」とフォローして爆笑させた。