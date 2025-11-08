【白乃富士】洗足でみつけた、力士直伝の鶏ちゃんこ鍋が楽しめるお店

洗足で見つけた、力士直伝の鶏ちゃんこ鍋が味わえるお店。徳島県産の阿波尾鶏を贅沢に使い、6時間じっくり煮込んだ濃厚スープが自慢です。相撲文化を感じる温かみある空間で、旨味あふれる鶏ちゃんこ鍋を堪能できる隠れた名店です。今回は鶏ちゃんこ鍋がメインのコースにてディナー訪問してきました。

まずは乾杯から！彩り豊かな前菜と鮮魚盛りでスタート



まずは『塩茹で茶豆』『野菜スティック』と共に乾杯スタート。

大胆にカットされたきゅうり、大根に甘塩っぱい信州味噌が高相性のさっぱり逸品。

『鮮魚3点盛り』



続いてこちらもこだわりのサーモン、タコ、マグロの内容。なかでもマグロが厚切りで、食べ応え抜群でした！

旨味しみわたる！阿波尾鶏の塩ちゃんこ鍋

『ちゃんこ鍋』

塩・味噌から選べる中で、今回はおすすめの塩味をチョイス。大ぶりにカットされた鶏肉が中央に盛られた、見た目にも迫力のある鍋です。

具材は鶏肉、鶏つくねに加えて、にんじん・キャベツ・ニラなどの野菜に舞茸、えのき、エリンギ、平茸、椎茸の軸などきのこもたっぷり!



6時間じっくり炊き上げた自慢のスープは甘みと塩気のバランスが絶妙で、それぞれの具材の旨味が溶け込んだやさしい味わい。

本来の味を楽しんだ後には豊富な調味料で味変。

なかでもおすすめは、自家製調味料の『しいたけ酢』と『柚子胡椒』！

柚子胡椒は爽やかな香りとほどよい苦味がアクセントになっており、塩スープとの相性も抜群です！『しいたけ酢』を数滴垂らすと、旨味と酸味が合わさり、味の奥行きがぐっと広がります!



後味にほんのりと酢の酸味が追いかけてきて、すっと体に染みる美味しさでした。

わんぱく必至！香ばしエイヒレと拳サイズ唐揚げ

『エイヒレの炙り』

鍋の後にはもう一つの目玉料理!ツマミの逸品エイヒレ共に拳サイズの唐揚げが登場。

キャラメリゼされたように香ばしく炙られたエイヒレは、表面がパリッと、中はもっちり！

噛むほどに広がる甘みと醤油の香ばしさが絶妙にマッチした一品。

『若鶏の唐揚げ』

拳サイズのビッグ唐揚げが登場！竜田揚げ仕立てのサクッと軽い衣に、醤油ベースの味わいと肉汁の旨味がじゅわっと広がる!

ちゃんこ鍋のあとにこのボリューム感--まさにボリューム満点で、最高の締めでした。

最後の一口まで染みる旨さ！〆の雑炊



全体の締めには、鍋にご飯を加えて雑炊に。

ふんわりと仕上げた卵がやさしくとじられた雑炊は、追加の出汁をたっぷり吸い込んで凝縮された旨味!

そこに『しいたけ酢』をひとさじ加えれば、まろやかな酸味が全体をギュッと引き締め、お腹いっぱいだったのに最後の一口まで食べられてしまいました。

ちゃんこ鍋屋らしさ満点の和空間



地下とは思えない明るく開放的な和風の内装で、壁にはお相撲さんの写真が飾られていたりちゃんこ鍋屋らしさ満点!

比較的広めでテーブル席も多く、さまざまなシーンで利用しやすいお店でした。

・住所 東京都目黒区洗足2-25-18 ファインコートSENZOKU B1F

・最寄駅 『洗足駅』

・アクセス 東急目黒線「洗足駅」徒歩1分

・営業時間 16:00～24:00（L.O.23:00）

・定休日 月曜日