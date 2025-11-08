「真っすぐが一番難しい」から“曲げて打つ”！プロも実践するスコアアップのコツ

「誰しもが、最初はボールを真っすぐ打つことを目指しますが、それだといずれスコアの壁に必ずぶち当たります」と明言するのは、多くのプロやアマチュアを指導する森守洋。

真っすぐ打つ思考から離れ、「曲げて打つ」に転換したとき、スイングもスコアも飛躍的にアップし、パーを獲ることがとても簡単になるそうだ。プロが必ず通ってきた「曲げて打つ」思考とメリットをアマチュアに伝授する！

「どっち回転の球を打つか」を最初に考える

「曲げて打つのは難しい」「曲がるのは嫌」と思うでしょうが、プロは 「真っすぐよりも曲げて打つほうが断然カンタン！」といいます。そして、一流の選手たちはここぞという場面では、「どっち回転の球を打つか」を最初に考え、絶対に曲げて打ってくる。そのほうが、大きなミスを防ぎ、状況にあった戦略と思い描いたナイスな結果に結びつくからです。

このテクニックや思考をアマチュアも取り入れましょう、というのが今回のレッスンのテーマ。ボールは少なからず左右どちらかに曲がるものなので、「球をどっちに曲げるか」を先に考えることがスコアアップにつながるのです。

曲げて打つことは難しいことではなく、大きく分けるとスライス回転とフック回転しかありません。これは卓球でいうところのドライブ（フック回転）とカット（スライス回転）のイメージといえばわかりやすいと思います。要は、面（フェース）と球のコンタクトの仕方が大事。極端にいうと振り方なんてどうでもいい。そういわれると試してみたくなりますよね。

曲げて打つコツは持ち球を生かすのが第一歩！

ゴルフは球を真っすぐ打てるスイングがベストで、そうなればスコアもよくなると思い込んでいるゴルファーが多いですが、じつは違うんです。ほとんどの人はいい動きをすることばかりに意識がいって、肝心な結果（球筋）のことを疎かにしています。

バックスイングはどう上げたらいいかなんて気にせず、これまでとは思考を逆にして「こういう球を打つにはどう振ればいいか」と考える。こうするとスイングは自然に決まります。

曲げて打つには、持ち球を生かすことがポイントです。それはスライスだってもちろんＯＫ。出がちな球筋は弾道をイメージしやすく、体の動きも弾道イメージとリンクしやすい。曲がり幅も調整できるうえに、逆球も出なくなります。

まずは、自分が曲げやすい（曲がってしまう）持ち球で弾道をイメージ。スライスは出球がきちんと左に出るように、アウトサイド・イン軌道で振るだけ。卓球と同じくカットをイメージするとスライス回転がかかり、ボールは高く上がって止まる球が打てる。この球筋を武器としてスコアメイクをしよう

フックは卓球でいうところのドライブ回転をイメージ。弾道をイメージしたらインサイド・アウト軌道で振り抜き、ドライブ（フック）回転をかけて飛ばす。球が強くなり飛距離が伸びるのが長所で最大の武器。球の高さが低くなることも計算すれば、コースをきちんと攻略できる

「真っすぐ」狙いは倍ズレる

「真っすぐ」は右にも左にも曲がる危険性があるので、ミスしたときに飛ぶ範囲が倍に広がってしまう。曲げる方向を決めてしまえば、逆球も出にくいし、飛ぶ範囲を狭く絞れる

右曲がりを抑えるなら「左へ曲げる」を覚えればいい

クラブの形状や重心位置、体の構造から、アウトサイド・インで振ればスライス回転、インサイド・アウトで振ればフック回転がかかります。これで球が曲がらない人は、クラブや体が「余計な動きをしている」といえます。

軌道で球を曲げられたとしても、曲がりすぎるとスコアメイクができない。そこで大事になるのが、フェースの面のコントロールです。たとえば、スライス回転で曲げて打てるけど、大きく曲がりすぎてしまう人はフックを打つ練習をしましょう。反対にフックがきつい人ならスライスを打つ練習をする。

真逆のことをやると、フェース面が過剰に開いたり閉じたりせずにニュートラルな向きに近づいてくるので、意図的に操作する感覚がつかめます。本来曲がる方向の幅が次第に抑えられるようになりますよ。

スライス軽減はフェースをかぶせて打つ

スライスの曲がり幅を小さくするには、フェースを極端にかぶせてフックを打つ練習が効果的だ

フック軽減はフェースを開いて打つ

大きく曲がるフックはフェースを大きく開いてスライスを打つ練習をして、球がつかまりすぎるのを抑えよう

遊び感覚で球を曲げてみよう！

曲がり幅を抑えるために逆球を打つ練習は、思った方向にさえ曲がればOK。どれだけ大きく曲げられるかにトライするなど、遊び感覚で打ってみよう！

スライスを打つ

大きく曲がるフックはフェースを大きく開いてスライスを打つ練習をして、球がつかまりすぎるのを抑えよう

フックを打つ

フェースを極端に返してフック打ち。フェースを返すためには体をどう動かせばいいかもわかり、スライスの軽減に役立つ

回転をかけると出球の高さを変えられる

アプローチも曲げて打つ意識をもつと寄せワザを増やせる

球の曲げ方はドライバーもアイアンも一緒です。さらに、アプローチでも「曲げて打つ」意識をもつと、状況に合わせた寄せワザが使えます。球を低く転がしたいときは卓球のドライブでフック回転をかける。高く上げたいときはカットでスライス回転をかける感覚でスイングすると、出球に高低差をつける打ち分けがシンプルにできます。

振り幅の小さいアプローチのスイングでフェースの面の使い方をしっかり学習すると、ドライバーなど長いクラブでのフェースコントロールも自在になるので、練習でも本番でもぜひやってみてください。

上げる球はスライス回転

フェース使いは卓球のカットのイメージ。フェースターンが抑えられて、出球が高くなる

高く上げたいときはフェースターンを抑制

転がしはフック回転

フェース使いは卓球のドライブのイメージ。ハンドファーストにとらえなくても出球が低くなる

低く転がしたければフェースターンを使う

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝森 守洋

●もり・もりひろ／1977年生まれ、静岡県出身。95年に渡米し、サンディエゴでミニツアーを転戦しながら腕を磨く。帰国後、陳清波に師事。現在は東京都三鷹市の東京ゴルフスタジオを主宰し、多くのアマチュアを指導する一方で、ツアープロのコーチも務める。

構成＝三代 崇

写真＝相田克己

協力＝東京ゴルフスタジオ