¹Åç¡¦¹õÅÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¡À®Ä¹Åê¼ê¤Ï¡Ö±×ÅÄ¡×Íèµ¨£´Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤ò»ØÌ¾¡Ö¤½¤³¤ÎÊÉ¤ò¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¹ÈÇò¤Ç£²²ó£°Éõ
¡¡¡Ö¹Åç¹ÈÇòÀï¡¢ÇòÁÈ£²¡Ý£°¹ÈÁÈ¡×¡Ê£·Æü¡¢Å·Ê¡µå¾ì¡Ë
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¡¦¹õÅÄÇî¼ùµåÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£·Æü¡¢±×ÅÄÉð¾°Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿Åê¼ê¤Ë±¦ÏÓ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¼ÂÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¤é¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¨¡¼¥ë¡£±×ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê£³Ç¯´Ö¤Ç£±¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÃË¤¬¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤â¤É¤«¤·¤¤¸½¾õ¤Ë¡¢½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£¹õÅÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÏÅê¼ê¿ØÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢±×ÅÄ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Îµå¤Î¼Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÍèµ¨£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë±¦ÏÓ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡±×ÅÄ¤Ï£²£²Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£À©µå¤Ë¶ì¤·¤à²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢£±·³¤ËÄêÃå¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µå¤Ï°ìµéÉÊ¡£¤½¤ì¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÈôÌö¤Ï¶á¤Å¤¯¤È¡¢¹õÅÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤Î¾¡Éé¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ç¤¤¿Åê¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤ÏºÆ¸½À¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµå¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤â´ó¤êÅº¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÎÊÉ¤ò¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÈà¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë»Ñ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡±×ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¹ÈÇòÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£½é²ó¤ÏÌ¾¸¶¡¢ÆâÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡££¶¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á£´¸Ä¤¬¥´¥í¥¢¥¦¥È¡£¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¼´¤ËÅêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ï¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥´¥í¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡£¤¤¤¤ÉôÊ¬¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¤³¤³£³Ç¯´Ö¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤»¤Æ¤Ê¤¤¤·¡È¼«Ê¬¤ÎÆ»¡É¤òÁá¤¯Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¹â¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤Ï¿·°æ´ÆÆÄ¤âÆ±¤¸¡£¡ÖÈà¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¸ü¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÆÃ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Ï¤¹¤´¤¯·ù¡£¼«Ê¬¤¬º£Åê¤²¤Æ¤¤¤ëµå¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë¡Ê£±·³¤Ç¡ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´õ¾¯¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ªÎÓ¤¬ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ëÍèµ¨¤ÏÊÔÀ®¾å¡¢µß±çÅê¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£¡Ö¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¾ìÌÌ¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¡¢Ìî¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÊÂÇ¼Ô¤¬¡Ë·ù¤¬¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµå¤ò³ÎÎ¨¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È±×ÅÄ¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢µ±¤¯Ì¤Íè¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£