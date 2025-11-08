¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹1·³¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¥Ý¥¹¥È¤òÃÖ¤«¤º¡¡Íèµ¨¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈ¯É½
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï7Æü¡¢Íèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Íèµ¨3Ç¯ÌÜ¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë1¤«¤é4·³¤Þ¤Ç¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÁíÀª32¿Í¡£1·³¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¥Ý¥¹¥È¤òÃÖ¤«¤º¡¢º£µ¨2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Â¼¾¾Í¿ÍÌî¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê52¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡1·³¤Ë¤ÏÄ¹Ã«ÀîÍ¦ÌéÂÇ·â¥³¡¼¥Á·ó¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¡Ê40¡Ë¡¢ºÙÀîµü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ê45¡Ë¤â²Ã¤ï¤ë¡£ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤Ï2·³´ÆÆÄ¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£4·³¤Ï´ÆÆÄÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³°Éô¤«¤é¤Î¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ú1·³¡Û´ÆÆÄ¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª¡Ê54¡Ë¡áÀÄ³ØÂç¡¡ÇØÈÖ¹æ90¢¦Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡ÁÒÌî¿®¼¡¡Ê51¡Ë¡áÀÄ³ØÂç¡¡94¢¦Åê¼ê¡¡¼ãÅÄÉô·ò°ì¡Ê56¡Ë¡á¶ðÂç¡¡72¢¦Æ±¡¡ÃæÅÄ¸°ì¡Ê43¡Ë¡áËÌ¶å½£»ÔÂç¡¡71¢¦Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ¡¡Â¼¾¾Í¿Í¡Ê52¡Ë¡áÀ±ÎÇ¹â¡¡93¢¦ÂÇ·â·ó¥¹¥¥ë¡¡Ä¹Ã«ÀîÍ¦Ìé¡Ê40¡Ë¡áÀì½¤Âç¡¡78¢¦ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ·óºîÀï¡¡ËÜÂ¿Íº°ì¡Ê40¡Ë¡á¼¯»ùÅç¼Â¹â¡¡80¢¦³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ·óºîÀï¡¡ÂçÀ¾¿òÇ·¡Ê54¡Ë¡á¼¯»ùÅç¾¦¹©¹â¡Ê¸½¾ÀÆî¹â¡Ë¡¡79¢¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡ºÙÀîµü¡Ê45¡Ë¡áÀÄ¿¹Âç¡¡87
¡¡¡Ú2·³¡Û´ÆÆÄ¡¡ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¡áÆîµþÅÔ¹â¡Ê¸½µþÅÔ¹³Ø´Û¹â¡Ë¢¦Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¡¡¾®³Þ¸¶¹§¡áÌÀÂç¢¦Åê¼ê¡¡±üÂ¼À¯Ì¡á¶å½£¹ñºÝÂç¢¦ÂÇ·â¡¡¿¹³ÞÈË¡á´ØÅì³Ø±¡Âç¢¦ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¡¡¶â»Ò·½Êå¡á»Ö³Ø´Û¹â¢¦³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¡¡¾ë½êÎ¶Ëá¡áÃæµþ¹â¢¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡¹âÃ«ÍµÎ¼¡áÇò²ªÂç
¡¡¡Ú3·³¡Û´ÆÆÄ¡¡Âç±Û´ð¡áÀçÂæ°é±Ñ¹â¢¦Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¡¡¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥Ê¥Æ¥ë¡á¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¥Ã¥º¹â¢¦Åê¼ê¡¡»û¸¶È»¿Í¡áÆüÆî³Ø±à¹â¢¦ÂÇ·â¡¡ÂçÆ»ÅµÎÉ¡áÌÀÌî¹â¢¦ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¡¡¹âÅÄÃÎµ¨¡á°¡Âç¢¦³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¡¡¹âÇÈÊ¸°ì¡á·§ËÜ¹©¹â¢¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡À¶¿å¾³¤¡áÀÄ³ØÂç
¡¡¡Ú4·³¡Û¥Á¡¼¥Õ·ó¼éÈ÷ÁöÎÝ¡¡ºûÀîÎ´¡áÅì³¤Âç¿ûÀ¸¹â¢¦Åê¼ê¡¡ËÒÅÄÏÂµ×¡áÊ¿À®¹ñºÝÂç¢¦ÂÇ·â¡¡ÃæÃ«¾Âç¡áÊ¡²¬¹©Âç¾ëÅì¹â
¡¡¢¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¥Õ¥¡¡¼¥àÅý³ç¡Ë¡¡Àî±Û±ÑÎ´¡áÀÄ³ØÂç¢¦Æ±¡ÊÅê¼ê¡Ë¡¡À±Ìî½ç¼£¡á¿·³ã¾¦¹â¢¦Æ±¡ÊÌî¼êÅý³ç¡Ë¡¡¹Ó¶âµ×Íº¡áÀÄ³ØÂç¢¦Æ±¡ÊÌî¼ê¡Ë¡¡´ØÀî¹À°ì¡á¶ðÂç¢¦Æ±¡¡¿¹¹ÀÇ·¡áÅìÍÎÂç¢¦Æ±¡¡°æ½ÐÎµÌé¡áµÈÅÄ¹â