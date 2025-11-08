¡ÚÀ¾ÆüËÜÊ¸²½¾Þ¹Ö±é²ñ¡¡¹Ö»Õ¾Ò²ð¢¡Û¡¡¼Ò²ñÊ¸²½ÉôÌç¤ÎÁõÃú²È¡¦ÌÓÍø°ì»Þ»á¡¡ÆÉ¼Ô¤òÍ¶¤¦ËÜ¤Î¡Ö¼§ÎÏ¡×¡¡
¡¡½ñÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¿ôÂ¿¤¯¤ÎËÜ¡£ÆÉ¼Ô¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¸°¤Ï¡ÖÁõÃú¡×¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¤Î´é¤Ç¤¢¤ëÉ½»æ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥«¥Ð¡¼¤äÂÓ¡¢»æ¤ÎÁÇºà¤ä¤·¤ª¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ä¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤À¡£
¡¡ÁõÃú¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ42Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£Åìµþ¤Ë½ÐÈÇ¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿½ñÀÒ¤ÏÌó1400ºý¡£¾®Àâ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢»×ÁÛ½ñ¡¢»í½¸¤Ë²Î½¸¡Ä¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ëÊ¸É®²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ½ÐÈÇ¼Ò¤ÎËÜ¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¡Ø¼§ÎÏ¡Ù¤¬¤½¤ÎËÜ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±éÂê¤Ï¡ÖËÜ¤ÎÉ÷·Ê¡Ý¡ØÁõÖì¡Ê¤½¤¦¤Æ¤¤¡Ë¡Ù¤ÎÌû¡Ê¤¿¤Î¡Ë¤·¤ß¡×¡£»æ¤ÎËÜ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡×¤Î»Å»ö¤Ë¿¨¤ì¤ë³Ê¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡À¾ÆüËÜÊ¸²½¾Þ¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é²ñ¡¡12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å1»þ¡Á5»þ10Ê¬¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡£Ä°¹ÖÌµÎÁ¡£
¡¡¾©Îå¾Þ¤ÎµÆÃÓÎÉÏÂ¤µ¤ó¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ÈÔ¢À¹Ëã°á²Â¤µ¤ó¡¢Àµ¾Þ¤Î¾®Èª¹°¸Ê¤µ¤ó¤ÈÌÓÍø°ì»Þ¤µ¤ó¤Î½ç¤ËÏÃ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏQR¥³¡¼¥É¤«¤é¡£¤Ï¤¬¤¤Ç¤Î±þÊç¤Ï¡¢Ì¾Á°¡Ê¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡Ë¢¦½»½ê¢¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¢¦Æ±È¼¼Ô¤ÎÌ¾Á°¡Ý¤òÌÀµ¤·¡¢¢©810¡Ý8721¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1¤Î4¤Î1¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹Ê¸²½ºâÃÄ¡á092¡Ê711¡Ë5107¡á¤Ø¡£ÀèÃå½ç¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ë¡£