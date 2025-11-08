九州のキリシタン大名による「天正遣欧少年使節」がローマ教皇に謁見（えっけん）して、今年で440年になる。少年たちの出身地などの長崎県内自治体が今夏、使節団と同年代の中高生を欧州に派遣する事業に取り組んだ。参加者たちは、船旅で数年かけて渡欧し、現地で見聞を深めた当時の人々に思いをはせた。

天正遣欧使節は伊東マンショ（宮崎県西都市出身）、千々石ミゲル（雲仙市出身）、中浦ジュリアン（西海市出身）、原マルチノ（波佐見町出身）の4人。出発時はいずれも13歳前後だったとされる。1582年に長崎を出航して2年後にポルトガルに到着。85年、ローマ教皇グレゴリウス13世に面会した。

使節を送り出したキリシタン大名の1人、大村純忠が治めた大村市は、市の独自事業として中高生4人をポルトガルに派遣した。一行は、少年使節が弾いたと伝わるパイプオルガンが残る聖堂などを見て回った。帰国後の報告会では「足跡がさまざまな場所に残っていた。現地は思っていた以上に日本に興味を持っていた」と感想を述べていた。

4人の出身地などに当たる市町は2009年から3年に一度、合同で中学生をローマに派遣する事業を続けている。今年は7市1町（諫早市、大村市、雲仙市、南島原市、西海市、波佐見町、熊本県天草市、宮崎県西都市）が8月に2人ずつをイタリアに派遣した。

一行はレオ14世の謁見会などに出席。大村市の山口翔太さん（15）は少年使節が泊まった宮殿を訪ね、「彼らは本当にここに来たんだなと実感した」。原口和さん（15）は「当時は船で何年もかかる旅なのに勇気がすごい」と話した。

諫早市は初めて派遣事業に加わった。同市多良見町には千々石ミゲルの墓があり昨年末、市史跡に指定したことが契機になった。渡航前にミゲルの墓に参ったという徳満有紀さん（15）は「イタリアの古い建物も見られて人生の宝のような旅だった」。横尾かれんさん（15）は「歴史上の人物だと思っていた4人のすごさをあらためて思い、歴史に興味が湧いた」と話した。（今井知可子）