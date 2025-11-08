¡Îº´²ì¸©¡Ï¾ã³²¼Ô¥¢¡¼¥È´¶À¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¡30Æü¤Þ¤Ç¸©Î©ÇîÊª´Û¡¡åÌÌ©¡¢ÂçÃÀ¡¢°ÕÉ½¡Ä250ÅÀÅ¸¼¨
¡¡º´²ì¸©Æâ³°¤Î¾ã³²¼Ô¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö´Ø·¸¤¹¤ë¥¢¡¼¥ÈÅ¸¡×¡Ê¸©¼çºÅ¡Ë¤¬¡¢º´²ì»Ô¤Î¸©Î©ÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿§¤ä·Á¤Î¿©¤ÙÊª¡¢µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¤«¤ì¤¿µû¡¢¿Í¤ÎÇØ¾æ¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ëÅ´¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡Ä¡£åÌÌ©¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ç¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯Ìó250ÅÀ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö´¶À¤È¤¤¤¦ËÜÀ¡£¡×¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶À¤Î¤Þ¤Þ¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ºîÉÊ¿ô¤ÏÁ°²ó¤ÎÌó80ÅÀ¤«¤éÂçÉý¤ËÁý²Ã¡£¡Ö¥¢¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¤ë´ð»³Ä®¤Î¾ã³²Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È½êPICFA¡Ê¥Ô¥¯¥Õ¥¡¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¡¢»Í¹ñ¤Ê¤É¤«¤é½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡£Ìó80¼ïÌÜ¤ËµÚ¤Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í°Æ¤·¤¿±¿Æ°²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¤¤¿5·å¤Î¤«¤±»»¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö´Ø·¸¤¹¤ë¡Ý¡×¤Ç¤Ï½çÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ñÏÃ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£¾ã³²¼Ô¤Î¥¢¡¼¥È¤À¤«¤é¡¢Á°¸þ¤¤Ê´¶ÁÛ¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ý¡£¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ë¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¼«Í³¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëºî²È¤Î´¶À¤È¡¢¹¥¤·ù¤¤¤ò´Þ¤á¤¿¼«Ê¬¤ÎËÜÀ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë²è¡¦À©ºî¤òÃ´¤Ã¤¿¥Ô¥¯¥Õ¥¡¤Î¸¶ÅÄ·¼Ç·»ÜÀßÄ¹¤é¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤¬¡¢16Æü¸á¸å1»þ¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·îÍËµÙ´Û¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï500±ß¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë
