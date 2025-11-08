間近で見る観音像、トラや馬など干支（えと）の置物。流麗な袈裟（けさ）のひだや毛並みなどの凹凸が、白磁に光と影の繊細な濃淡を生み出す。

「元のデザインとなる原型作りから焼成まで、今は私一人で仕上げています」

佐賀県伊万里市大川内山地区の窯元「福岡大五窯」で、後継者の福岡友紀子さん（53）が、自ら手がける制作の全工程を教えてくれた。

馬を一体作るには、原型から取った型が胴体や顔など6組必要。陶土を液体にした泥しょうを型に流し込み、乾燥させて接着、表面に細工を施していく。素焼きの後に白磁用の釉薬（ゆうやく）をかけ、約1300度の本焼きでようやく出来上がりだ。

鍋島焼では染付（そめつけ）や色絵、青磁とともに白磁の置物も「細工物」として作られてきた。福岡家は藩窯時代にお抱えの細工師として名前が残り、現在の窯は祖父邦次さん（故人）が開いた。

祖父を継いだのが母晟子（せいこ）さん（84）で「天性の職人かたぎ」。3人姉妹の次女の友紀子さんは小学生時代、どろんこで帰宅すると「うちは白磁屋さん。（作業場には）手を洗ってから来なさい」としかられた。

東京の短大に進み、エステティシャンの道を選んだものの、家庭の事情から22歳で帰郷。師となった母は変わらず厳しかったが、実際に晟子さんが瞳の形、耳の角度を変えるだけで置物に命が吹き込まれた。

母が一線を退き、仕事を完結できる力を実感したのは15年程前。伝統工芸士（下絵付）の資格も取り、色絵の器など制作の幅を広げるが、細工師については「何十年かけても、ものになるか分からない究極の辛抱仕事」と繰り返す。

大川内山に4軒あった細工物の窯元は現在2軒に減った。「同業者も驚くこの技術が絶えるのはもったいないし、祖父や母の作品は今も大切にされている。自分の作品もお客さんの人生に寄り添い、喜んでもらえるのならば…」。伝統のともしびを守る芯の強さが伝わった。（糸山信）