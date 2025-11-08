剣豪・宮本武蔵は剣術や兵法にとどまらず、精神や芸術を追究し悟りの境地に至ったという。その過程をCG映像と音で表現したイベント「Lux Night（ルクス ナイト） KUMAMOTO2025〜宮本武蔵の悟りと細川文化」が7日、熊本市中央区の水前寺成趣園（じょうじゅえん）で始まった。12月7日まで。

熊本国際観光コンベンション協会が夜のイベントによって滞在型の観光客増加につなげようと主催した。

武蔵は細川忠利公に招かれ、晩年の5年間を熊本で過ごした。「五輪書」や「独行道」を著し、書画や工芸の作品を残した。

その武蔵の思想や悟りの道を表す「空の境地」「心の流れ」「昇華」などと名付けた空間作品を、出水神社の社殿など園内の池の周囲を巡る8カ所に配置。CG映像を駆使したプロジェクションマッピングで描いた。

肥後六花など色鮮やかな映像があふれ出す様子、ホールに吸い込まれそうな感覚の立体的映像の他、ふだんは入れない竹林を竹あかりで飾り、幻想的に演出した空間に引き込まれる。協会の石松祐一観光誘致課長は「作品を通じて武蔵の人生を少しでも感じ取ってもらえればうれしい」と話す。

午後6時から9時。入場料は2千円。15歳以下は無料。（藤崎真二）