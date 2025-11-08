スギなどを伐採した後に新たな苗木を植える「再造林」。持続的な森林の維持につなげようと、作業にドローンを活用した実証検討会が、大分県九重町の扇山国有林であった。人力では運搬が厳しい急傾斜地にスギ苗木を空中搬送する試みで、参加者は作業効率が飛躍的に高まることを確認した。

実証検討会は、樹木の伐採工事を請け負う福岡都市開発（福岡県須恵町）と関連会社のメジャーフォレストリー（本社・同県筑前町、大分支店・杵築市）が主催。10月27〜29日に実施し、林業関連企業や行政の関係者らが参加した。

扇山国有林は約18ヘクタールで、うち6・3ヘクタールで再造林を順次実施している。作業地は山の斜面に帯状に10カ所あり、1カ所につき840〜1280本の苗木を植えていく。山の斜度は30度以上で、林道から最も遠い場所は500メートル以上離れている。

大型のドローンは約30キロの重量物の搬送が可能で、一度に100〜125本の苗木を運べる。苗木を入れたバッグをドローンでつり下げて作業地まで運び、元の場所に戻るまでの時間は約5分間。1日当たり約4千本の搬送が可能となる。

人力だと、25本入りの苗木ネット2袋（12〜16キロ）を担ぎ、最も遠い作業地まで歩いて運ぶと40分以上かかるという。苗木のほか、作業道具、昼食なども運べるため、作業する人の負担は大きく軽減される。

林業関係者らを対象に、10月28日に行われた視察会には約40人が参加。苗木の搬送のほか、小型のドローンによる空中からの測量調査なども見学した。調査では空撮写真や、レーザーセンサーによって地形や樹木を立体データで把握。樹木ごとに高さや太さまで記録していった。メジャーフォレストリーが導入している、立ったまま苗木を植えるための穴を掘る「エンジン式穴掘り機」の実演もあった。

メジャーフォレストリーの阿部寛副社長は「林業従事者の高齢化、担い手不足は進み、作業の省力化は避けて通れない」と指摘。「これからはコストを下げて、少ない人数で効率的な作業が必要となる。複数の会社でドローンを購入する仕組みづくりなどを提案していきたい」と話した。（床波昌雄）