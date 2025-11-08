大和田獏、5年前に妻・岡江久美子さんが他界 実母もその1年後のコロナ禍に逝去
俳優の大和田獏が、10日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
大和田獏 ＝テレビ朝日提供
妻・岡江久美子さんが亡くなって5年。大和田は4年前から、娘の大和田美帆と10歳の孫と二世帯住宅で同居している。しかし、今年の夏から、孫が単身タイに留学。現地の学校に転入したため、いつ帰国するのかはわからないという。そんな孫のことを岡江さんは生前、「自立心の強いところが私に似ている」と言っていたと話す。
岡江さんが亡くなった1年後には、実母が98歳で他界。コロナ禍だったため、なかなか面会に行くことができなかったが、亡くなる直前に会いに行った際、母は最後の力を振り絞って、大和田にある言葉を残したという。
大和田獏 ＝テレビ朝日提供
