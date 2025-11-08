どの煮物が好き？＜回答数 36,581票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第346回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どの煮物が好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:どの煮物が好き？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
失敗知らずでトロトロ！豚の角煮
【材料】（2人分）
豚バラ肉(ブロック) 400g
ショウガ 1片
白ネギ(青い部分) 1本分
ゆで卵(固ゆで) 2個
<調味料>
水 100ml
酒 50ml
みりん 50ml
砂糖 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 3
ホウレン草 1/4束
練りからし 適量
【下準備】
1、ホウレン草は熱湯でサッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気をしっかり絞る。
【作り方】
1、豚バラ肉は4つに切る。圧力鍋に分量外のサラダ油を熱し、豚バラ肉の表面に焼き色をつける。
2、薄い輪切りにしたショウガと、白ネギ、かぶるくらいの水を入れて圧力鍋に蓋をして強火にかける。
3、圧力がかかったら弱火で15分加圧し、火を止める。圧が抜けたら蓋を開けてゆで汁、ショウガ、白ネギを捨てる。
4、(3)に＜調味料＞の材料をすべて入れて再度圧力鍋の蓋をし、15分加圧し、圧が抜けたらゆで卵を加えてお好み加減で煮詰める。
5、器に(4)、ホウレン草を盛り、練りからしを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どの煮物が好き？」さてみなさんの回答は…？
出典：E・レシピ
■今回の質問:どの煮物が好き？
・「どの煮物が好き？」の結果は…
・1位 … 肉じゃが 55%
・2位 角煮 23%
・3位 イカと里芋 11%
・3位 サバの味噌煮 11%
※小数点以下四捨五入
36,581票
・2位 角煮 23%
・3位 イカと里芋 11%
・3位 サバの味噌煮 11%
※小数点以下四捨五入
36,581票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
失敗知らずでトロトロ！豚の角煮
【材料】（2人分）
豚バラ肉(ブロック) 400g
ショウガ 1片
白ネギ(青い部分) 1本分
ゆで卵(固ゆで) 2個
<調味料>
水 100ml
酒 50ml
みりん 50ml
砂糖 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 3
ホウレン草 1/4束
練りからし 適量
【下準備】
1、ホウレン草は熱湯でサッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気をしっかり絞る。
【作り方】
1、豚バラ肉は4つに切る。圧力鍋に分量外のサラダ油を熱し、豚バラ肉の表面に焼き色をつける。
2、薄い輪切りにしたショウガと、白ネギ、かぶるくらいの水を入れて圧力鍋に蓋をして強火にかける。
3、圧力がかかったら弱火で15分加圧し、火を止める。圧が抜けたら蓋を開けてゆで汁、ショウガ、白ネギを捨てる。
4、(3)に＜調味料＞の材料をすべて入れて再度圧力鍋の蓋をし、15分加圧し、圧が抜けたらゆで卵を加えてお好み加減で煮詰める。
5、器に(4)、ホウレン草を盛り、練りからしを添える。
(E・レシピ編集部)