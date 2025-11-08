小室圭さん（34）が日本時間で34歳の誕生日を迎えた10月4日、一家は瀟洒（しょうしゃ）なショッピング街を訪れていた。そして去る23日、眞子さん（34）の誕生日に向かった先は……。

圭さんの“誕生日ショッピング”

10月4日土曜日、アメリカ・コネチカット州は秋晴れの空が広がる、絶好の行楽日和だった。

圭さん・眞子さん夫妻が愛車を走らせて向かった先は、オシャレな服屋やカフェが立ち並ぶ落ち着いた商業地区。一家を目撃した人物によれば、まず向かったのは「ケリー・ローゼンタール」なる店だったという。

「アーティストからデザイナーに転身したケリー氏の、カラフルな作風を反映した服や雑貨、インテリアがウリの店舗です。ハート柄をあしらったものが多く服は女性向けだけなので、眞子さんの希望で立ち寄ったのだと思われます。価格はTシャツ1枚で1万7000円ほどです」

次に訪れた「ブリッジウォーター・チョコレート」も高級店だ。

「多数の受賞歴があり、映画監督のスティーブン・スピルバーグ氏や歌手のレディー・ガガ、セリーヌ・ディオンにも愛されているという、チョコレートの銘店です。洗練されたパッケージも魅力の一つで、何種類かのチョコが入った小さな箱でも45ドル（約6800円）は下らず、贈答用では400ドル（約6万円）を超すものまであります」

カメラ目線で……

そして眞子さんの誕生日である23日、圭さんは、午前8時半過ぎに愛車のボルボに家族を乗せ、コネチカット州の自宅から約1時間をかけて同州のハイソな地域、グリニッジへ。旧市庁舎で3時間ほど過ごし、お昼はというと、庁舎内のアート財団に勤務する眞子さんの知人女性らを伴って近くの創作料理店に向かった。

「この女性は、眞子さんのライフワークである美術つながりの知人で、眞子さんより一回り以上、年齢が上です。彼女の誕生日が10月25日と近いこともあって一緒にお祝いの食事を、となったのかもしれません」（現地関係者）

話に花が咲いたのだろう。一家は食事後、再び庁舎に戻り、帰宅のため外に姿を現した時は、すでに午後3時を回っていた。穏やかな雰囲気でベビーカーを押しながら歩いていた眞子さんと圭さんは、カメラに気付くと満面の笑顔を見せてくれた。

苦労して手に入れた穏やかな日々を大切に守っているようだ。

「週刊新潮」2025年11月13日号 掲載