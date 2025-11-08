Ìó17ÖŽ¢Ä¶ÅÔ²ñ¤ÎÅÄ¤ó¤ÜŽ£¤Ë¾®³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ë¥ï¥±
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³Ø¹»¤ä±à¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿©°éºÚ±à³èÆ°¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÂç´ë¶È¤ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÆüËÜ¶¶³õÄ®¤Ë¹»¼Ë¤ò¹½¤¨¤ëÅìµþÅÔÃæ±û¶èÎ©ºåËÜ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤È¶¨Æ¯¤·¡Ö¥Ó¥ë¤Î²°¾å¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÅÄ¿¢¤¨¤äºÚ±à³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¿È¶á¤Ë¼«Á³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Î¾®³Ø¹»¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡Ö¿©¡×¤È¡ÖÇÀ¡×¤ÎÂÎ¸³·¿´Ä¶¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÇ÷¤ë¡£
ÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡Ö°Û¿§¤Î°ð´¢¤ê¡×
¤³¤³¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤äÄê¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¤ä¤è¤¤¸®¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥Ê¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë²°¾å¡£Åìµþ¡¦Ãæ±û¶èÎ©ºåËÜ¾®³Ø¹»¤«¤é¤ï¤º¤«ÅÌÊâ1Ê¬¤Î¤³¤ÎÃÏ¤Ë¡¢Ìó17Ö¤Î¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¡×¤¬¹¤¬¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢5Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤¬¼Ò²ñ²Ê¡¢Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÊÆ¤Å¤¯¤ê¤Î½¸ÂçÀ®¡¢°ð´¢¤ê¤ÎÆü¤À¡£¹Ö»Õ¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ê¥¹ÊÆ¿©Ê¸²½¸¦µæ½ê½êÄ¹¤ÎÈ¬Ã«ÃæÂç¡Ê¤Ï¤Á¤ä¤Ê¤«¤Ò¤í¡Ë»á¡£5·î¤ÎÅÄ¿¢¤¨¡¢6·î¤Î°ð¤ÎÀ¸Ä¹¤Î¸«³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀÄ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°ð¤Ï¤³¤Î9·î¡¢¸«»ö¤Ë²«¶â¿§¤Ë¼Â¤Ã¤¿¡£
5·î¤Ë¿¢¤¨¤¿°ð¤¬9·î¤Ë¤Ï²«¶â¿§¤Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥×¥ì¥Ê¥¹Äó¶¡¡Ë
È¬Ã«»á¤«¤é³ù¤Î»È¤¤Êý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è°ð´¢¤ê³«»Ï¡£¡Ö³ù¤Ç¤¦¤Þ¤¯´¢¤ì¤ë¤«¾¯¤·ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤ì¤¤¤Ë´¢¤ì¤¿¡ª¡×¡Ö°ð¤ò´¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÎÏ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡×
½é¤á¤Æ¤Îºî¶È¤ËºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¹¤°¤Ë´·¤ì¡¢³ù¤ò´ïÍÑ¤Ë°·¤¤¼¡¡¹¤È°ð¤ò´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä·Ê¿§¤òÇØ¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¿¿·õ¤Ë°ð¤òÂ«¤Í¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤ÈÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤¬¸òºø¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Ê¼ñ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´¢¤ê¼è¤Ã¤¿°ð¤ÏÉ³¤ÇÂ«¤Í¤é¤ì¡¢´¥Áç¤Î¤¿¤á¡Ö¤Ï¤¶¤«¤±¡×¤µ¤ì¤ë¡£È¬Ã«»á¤Ï¡Ö´¢¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÌâ¡Ê¤â¤ß¡Ë¤Ï¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥Ó¤òËÉ¤®ÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´¥Áç¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊÆ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¹©Äø¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ10·î¾å½Ü¡£´¥Áç¤µ¤»¤¿Ìâ¤ÏºåËÜ¾®³Ø¹»¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢º£ÅÙ¤ÏÃ¦¹ò¡¢¤â¤ß¤¹¤ê¤Îºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥×¥ì¥Ê¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Íè¹»¤·¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¹©Äø¤ò»ØÆ³¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¡³£¤òÄÌ¤·¤ÆÃã¿§¤¤Ìâ¤¬Çò¤¯µ±¤¯¡Ö¤ªÊÆ¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë´Ñ»¡¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤ß¤¹¤ê¸å¤Î¡Ø¹Ç¡Ê¤Ì¤«¡Ë¡Ù¤òÌ£¸«¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤â¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤ÊÆ¤¬¡¢²¿ÃÊ³¬¤â¤Îºî¶È¤ò·Ð¤Æ´°À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
³ù¤Ç´¢¤ê¼è¤Ã¤ÆÂ«¤Í¡¢´¥Áç¤Î¤¿¤á¡Ö¤Ï¤¶¤«¤±¡×¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢³Ø¹»¤ÇÃ¦¹ò¡¢¤â¤ß¤¹¤ê¤Îºî¶È¤â·Ð¸³¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡¢¥×¥ì¥Ê¥¹Äó¶¡¡Ë
º£Ç¯¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Ï¡¢¸¼ÊÆ¤ÇÌó3.6kg¡£ÌÔ½ë¤Î¤¿¤áÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÎ³°ìÎ³°é¤Æ¾å¤²¤¿ÂçÀÚ¤Ê¡ÖÀ¸¤¤¿¶µºà¡×¤À¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê¼ý³ÏÊÆ¤Ï5Ç¯À¸Á´»ùÆ¸¤ËÇÛ¤é¤ì¡¢¿©Âî¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¶µ¼¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡ÖÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢µ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¡×
¡ÖÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°é³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¡×¤ò½ÅÅÀÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤Ë·Ç¤²¡¢ÅÔ»Ô·¿¤Î´Ä¶¶µ°é¤Î½¼¼Â¤È¿©°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëºåËÜ¾®³Ø¹»Ä¹¤Î郄¾¾Í³µ®»á¤¬¡¢´ë¶ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÊÆ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆºÇ¤â½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÂÎ¸³¡×¤À¡£
¡ÖÂÎ¸³¤Ï½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¤³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ö°ÕÍß¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ø¼Â´¶¤òÈ¼¤¦³Ø¤Ó¡Ù¤³¤½¤¬µ®½Å¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê郄¾¾¹»Ä¹¡Ë
郄¾¾Í³µ®¡Ê¤¿¤«¤Þ¤Ä¡¡¤æ¤¡ËÃæ±û¶èÎ©ºåËÜ¾®³Ø¹»¹»Ä¹¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ºÂ³Ø¤äICT¤Ë¤è¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÅª¤Ê³Ø¤Ó¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤Î¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÚ¤Î´¶¿¨¡¢°ð¤Î½Å¤µ¡¢¹Ç¤ÎÆ÷¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤¿³Ø¤Ó¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤ò¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¿©¤ÈÇÀ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£¤³¤ì¤é¤ÏºÂ³Ø¤À¤±¤Ç¤ÏÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼«¤é°é¤Æ¡¢´¢¤ê¡¢ÀºÊÆ¤·¡¢¡Ö¤ªÊÆ¡×¤Ë¤Ê¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¿¤ä¿©¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÂç´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÆüËÜ¶¶³õÄ®¡¦³ý¾ìÄ®¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦ÃÏ°èÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºåËÜ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£郄¾¾¹»Ä¹¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò¡ØÀ¸¤¤¿³Ø¤Ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³ÇÀ¤ä¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¹¤¬¤ë³Ø¤Ó¤³¤½¤¬¡¢ÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼çÂÎÅª¤Ë²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢²ò·è¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò°é¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²°¾åÅÄ¤ó¤Ü¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢´ë¶È¤È³Ø¹»¤Î¡ÖÊÆÊ¸²½¤Îå«¡×
¥×¥ì¥Ê¥¹ÊÆ¿©Ê¸²½¸¦µæ½ê½êÄ¹¤ÎÈ¬Ã«»á¤Ï¡¢ºåËÜ¾®¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤ªÊÆ¤ÎÊ¸²½¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ù¡£¤³¤ì¤¬¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¶ñ¸½²½¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÊÀ¼Ò¤Î²°¾å¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÊÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¼Ò¤Î»ö¶È¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤³¤í¡¢ºåËÜ¾®³Ø¹»¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î²°¾å¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Î³èÆ°¤ò¡¢¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¡ØÊÆÊ¸²½¤ÎÅÁ¾µ¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åö»þ¤Î¹»Ä¹¤ÎÍý²ò¤âÆÀ¤é¤ì¡¢2020Ç¯¤«¤é¶¨Æ¯¤¬¼Â¸½¡£¡Ö³ý¾ìÄ®¤¢¤ª¤¾¤éÅÄ¤ó¤Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¹»Ä¹ÀèÀ¸¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÇ¯´Ö·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¡Ê¼Ò²ñ²Ê8»þ´Ö¡¢Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö8»þ´Ö¡¢·×16»þ´Ö¡ËÅÄ¿¢¤¨¡¦°ð´¢¤ê¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹²°¾å¤Î¡Ø¤¢¤ª¤¾¤éÅÄ¤ó¤Ü¡Ù¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Ã¦¹ò¡¦¤â¤ß¤¹¤ê¤ÏºåËÜ¾®³Ø¹»¤Ç½ÐÁ°¼ø¶È¤Î·Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BBCÀ©ºî¤ÎÊÆÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤ä³²ÃîÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥À¥«ÊüÎ®¤Ê¤É¡¢´Ä¶¶µ°é¤ÎÍ×ÁÇ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤Î²ô¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤Î¼ï¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÔ»Ô·¿ºÚ±à ¡ÖEdible KAYABAEN¡×¤Ç³Ø¤Ö
¼¡¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ºåËÜ¾®³Ø¹»¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÌó5Ê¬¡£Åìµþ¾Ú·ô²ñ´Û¤Î²°¾å¤Ë22Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ëÅÔ»Ô·¿ºÚ±à¡ÖEdible KAYABAEN¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥«¥ä¥Ð¥¨¥ó¡Ë¡×¤À¡£
¡ÖEdible KAYABAEN¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼È¯¤ÎºÚ±à¶µ°é¤òÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ËÅ¬¤·¤¿·Á¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¥ä¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢ESYJ¡§ËÙ¸ýÇî»Ò¡¿ÂåÉ½¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¡Ë¡×¤È¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆ³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ëÊ¿ÏÂÉÔÆ°»º¡¢Æ±ºÚ±à¤ÎÀßÈ÷¹©»ö¤ä¿¢ºÏÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë±à·Ý¼Ò¤È¤Î¶¦ÁÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î¡Èµï¾ì½ê¡É¡£
ºåËÜ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï22Ç¯¤«¤é¡¢2Ç¯À¸¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ½©ÅßÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¡¢¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤òÄ´Íý¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¸³è²Ê¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÂÎ¸³¼ø¶È¡ÊÁ´4²ó¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤2»þ¸Â¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¼«Î§¤·¡¢À¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë»ñ¼ÁÇ½ÎÏ¤ò°é¤à¡×¤È¤¤¤¦À¸³è²Ê¤Î¶µ²ÊÌÜÉ¸¤ò¼õ¤±¡¢¡È¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¼ø¶È¡É¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤È¤â¤Ë°é¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÎÁÍý¤·¡¢¤È¤â¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡×³èÆ°¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
10·î¤Î¤È¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ÎÂè1²ó¼ø¶È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÏESYJ¤Î»³ËÜÎµÂÀÏº»á¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂçº¬¤Î¥¿¥Í¤ò¤Þ¤³¤¦¡ª¡×¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç²°¾å¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢Èâ¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¹¤¬¤ëºÚ±à¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎØ¤Ë¤Ê¤ê¼ø¶È¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤·¤¿¸å¡¢7¡Á8¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¬¡¼¥Ç¥ó´Ñ»¡¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ÏESYJ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ë¡£
Åìµþ¾Ú·ô²ñ´Û¤Î²°¾å¤Ë¤¢¤ë¡ÖEdible KAYABAEN¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥«¥ä¥Ð¥¨¥ó¡Ë¡×¡£¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¿¢Êª¤ò»æ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
»³ËÜ»á¤Î¡Ö¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¿¢Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿¢Êª¤òÅ¦¤ó¤Ç»æ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»°¡¹¸Þ¡¹¡¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë»¶¤é¤Ð¤ë¡£¡Ö¤¹¤Ã¤È¤·¤¿Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¡¢¿§¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ³èÆ°¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¥Ø¥Á¥Þ¤ä¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤Î²Ö¡¹¤Î¹á¤ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Â¸Ê¬¤ËºÚ±à¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¡£´Ñ»¡¤ò½ª¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Âçº¬¤Î¼ï¤Þ¤¤ËÎ×¤ó¤À¡£
ÂçÂ¢Âçº¬¡¢À»¸î±¡Âçº¬¡¢µµ¸ÍÂçº¬¤Ê¤É»Ñ¤«¤¿¤Á¤¬°ã¤¦6¼ïÎà¤ÎÂçº¬¤Î¼ï¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤ò¹¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢1Î³1Î³Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¼ï¤Þ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Âçº¬¤Î¼ï¤Þ¤¤â¹Ô¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ø¶È¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢³§¤Ç¥ì¥â¥ó¥Ð¥¸¥ë¤Î¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤ò°û¤ß¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤¬¡¢ÅÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤äÃî¤òÉÝ¤¬¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³èÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£°é¤Æ¤¿Âçº¬¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÄ´Íý¤·Ì£Á¹½Á¤ä´Å¿ÝÄÒ¤±¤Ê¤É¤ÎÄÒÊª¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¸Þ´¶¤Ç°é¤à¡ÖË¤«¤Ê¸¶ÂÎ¸³¡×¤ò
ESYJ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¼ø¶È¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»³ËÜ»á¤Ï¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤ÁESYJ¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ø¹»ºÚ±à¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÎ©¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ¿¤Î³Ø¤Ó¤Èµï¾ì½ê¤òÆÏ¤±¤¿¤¤»ä¤¿¤Á¤È¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆºåËÜ¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ØEdible KAYABAEN¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ê¿ÏÂÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê»³ËÜ»á¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë
¼ø¶È¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢ESYJ¤È³Ø¹»¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÅÙ½é¤á¤Ë¡¢ESYJ¤ÈÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤È¤ÇÇ¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÊý¿Ë¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ²ó¤Î¼ø¶È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÎ®¤ì¤ò»öÁ°¤Ë¶¦Í¡£³Ø¹»Â¦¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤Ê¤É¤Î»öÁ°½àÈ÷¤ò¡¢ESYJ¤Ï¼ø¶È¤Î¼Â»Ü¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤ÇÂÎ¸³³Ø½¬¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ»á¤¬¤³¤Î¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖË¤«¤Ê¸¶ÂÎ¸³¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤À¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³§¤ÇÅÚ¤Ë¿¨¤ì¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò°é¤Æ¡¢ÎÁÍý¤·¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯°ìÏ¢¤Î¿©¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤È¡¢À¸Ì¿¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ØEdible KAYABAEN¡Ù¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¡¢»³ËÜ»á¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ã¿è¤ÊÃµµæ¿´¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÚ±à¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬È¯¸«¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÉ½¸½¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÑ¶ËÀ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÆ÷¤¤¤Ê¤É¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤¬ºî¤ë¶³¦Àþ¤ò´ÊÃ±¤Ë±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í·¤Ö¤³¤È¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤º¤ËÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼«Á³¤Ê³Ø¤Ó¤Î»Ñ¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÔ»Ô¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÅÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¡¢Ì¿¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¼ï¤ò¼¬¤¯¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖÃÏ¤ÎÍø¡×¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò¡ÖÀ¸¤¤¿³Ø¤Ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡×¤È¤¹¤ëºåËÜ¾®³Ø¹»¤Î¶µ°é¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿´Ä¶¶µ°é¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄ¹Åç ¤È¤â¤³ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡õ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡Ë