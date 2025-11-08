ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、

週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、関西発の

ユニットコント番組｢コント･デ･ンガナ｣

©️ABCテレビ

10日(月)の『コント・デ・ンガナ』に出演するゲスト”オモ・ロ・ビト”は、乃木坂46の五百城茉央！ロング

コートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長・辻とともに、コントに挑戦します！

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

五百城が挑戦したコントの舞台は田舎のとある村。村のバスケ部に所属する少年たち(兎、辻、大須賀、肥後)とマネージャー(五百城)が、翌日に迫った最初で最後の公式戦に向けて追い込み練習をしている。そこに、小学校のとき東京に引っ越した友だち(堂前)が帰ってきて一緒にバスケを練習するが、なんだか様子がおかしい。さらに、なぜか五百城が堂前にビンタをお見舞いすることに！？村の子どもたちが巻き起こす、不思議な展開に…

©️ABCテレビ

【五百城茉央コメント】

Q.共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？

錚々たる方々の中に入れて、すごく嬉しかったです。コントってただ台詞を覚えるだけじゃなくて、間で面白さが全然変わるじゃないですか。皆さん自分以外の方の台詞まで確認したり、「ここをこうしようぜ」と話し合ったりしていて、人を笑わせる裏にはそういう真剣なまなざしがあるのかと、勉強になりました。それに皆さん、何度もアドリブをされていて本当にすごい！私も以前少しだけコントをしたことがあるのですが、アドリブは楽しくも難しく…。ただ芸人の皆さんを見ていると、ちょっとアドリブを言いたくなっちゃいました(笑)



Q.視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！

やっぱり初ビンタです。本当に大丈夫かなと不安で..でも練習で誰かにビンタするわけにもいかないし、何回も自分の手のひらで練習してたんですけど、意外と痛い(笑)！リハでは「ぬんっ」くらいの力でやってしまったんですけど、堂前さんが「今の2～3倍でやって！」と言ってくださったので、本番は「いってまえ！」と思いっきりビンタしちゃいました。今、ほっぺがじんじんしていると思うので、冷やしていただきたいです…(笑) うわ～～大丈夫かな～！！

©️ABCテレビ

月よるビッグバン「コント・デ・ンガナ」（ABCテレビ）は、毎週月曜深夜0時放送。TVerでも無料配信。