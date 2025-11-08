

日本酒製造をベースとした「クラフトサケ」（写真：筆者撮影）

【写真】クラフトサケの祭典「猩猩（しょうじょう）宴」には多くの人が集まっていた

1950年代には、4000以上もあった日本酒の酒蔵が、今や1100ほどにまで減少している。日本の人口減少、若者のアルコール飲料離れ、家族経営の小規模蔵での後継者不足など、さまざまな要因が挙げられている。



なのに、長年にわたり、新規の日本酒の製造免許は原則として発行されていない。酒蔵が増えると需要と供給のバランスが崩れてしまうという論理である（米を巡る農政に似ている）。だから、「日本酒の製造にチャレンジしたい！」と一念発起した場合、免許を持つ酒蔵に製造を委託したり、酒蔵そのものを買収して自身がオーナーになる必要がある。

日本酒の製造免許が不要で、誰でも参入できる

そこで注目を集めつつあるのが、クラフトサケである。日本酒製造をベースとした「その他の醸造酒」や「雑酒」「リキュール」に分類されるので、日本酒の製造免許がなくても、それらに該当する免許を取得すれば、誰でも醸造することができるのだ。

伝統的な日本酒の製法を基礎に持ちながらも、より自由で創造的なアプローチによって造られる醸造酒の新ジャンルで、飲み方は自由。添加するフレーバーによって、フルーツ系、ハーブ系、ホップ系など、多彩なジャンルがある。

【写真】クラフトサケの祭典「猩猩（しょうじょう）宴」には多くの人が集まる。日本酒の製法をベースにしているが、味はさまざま。見た目もワインボトルに凝ったデザインを施すなど日本酒とはまた違った世界観がある

食中でも、食前あるいはデザートとしても、飲む人がシーンを決めればいい。どんなグラスで飲むかもセンスの見せどころ。冷やしても、氷を入れても、温めてもいい。どのような料理に合わせるかも、思いのままだ。

2022年6月には、クラフトサケブリュワリー協会が設立された。



クラフトサケの祭典「猩猩（しょうじょう）宴」が各地で定期的に開催されている（写真：筆者撮影）

クラフトサケの社会的な地位を確立しながら、これから生まれる醸造所を支えることで、消費が低迷する日本酒市場を変革し、日本により豊かなサケ文化を築くことを目指している。

現在の正会員は9蔵で、今後、会員数の増加が見込まれている。クラフトサケの祭典「猩猩（しょうじょう）宴」を各地で定期的に開催。クラフトサケ醸造所が集結し、造り手も飲み手も一緒に陽気にクラフトサケを酌み交わし、語り合える祝宴となっている。

独立希望の若者をステップアップさせるための醸造所

インバウンドにも人気の観光地、東京・浅草にある木花之（このはなの）醸造所は、2020年6月に設立された、最古参のサケクラフト醸造所である。麴室（こうじむろ）を併設していて、自ら酒造りに欠かせない米麹を造り、濾さないお酒「どぶろく」を醸造している。

営業時間内であれば、いつでもガラス越しに醸造の様子を見学できるし、併設された店舗では、料理と共に、どぶろくやクラフトサケを楽しむことができる。定番商品「ハナグモリ」は、舌触りなめらかで優しい甘さとほのかな酸味を感じるどぶろく。クセも少なく、美容健康効果も期待できる。



木花之醸造所の定番商品「ハナグモリ」（中央）と、ジャスミン澄酒（左）、DAIGINJO METHOD3（右）（写真：筆者撮影）

細井洋佑CEOによると、「国内からも海外からも観光客でにぎわう浅草の地に醸造所を設けることで、国内外の多くの人たちに、クラフトサケの魅力を伝えたかった。店舗を訪れるお客様の大半は、インバウンドの人たちが占めている」という。

細井CEOは、将来独立したいと考えている若者が、木花之醸造所で醸造、販売経験を積んで、免許取得のノウハウや資金調達について学び、全国各地で醸造所を立ち上げることができれば、お酒の世界はもっともっと面白くなると考えている。

「そもそも、全国の酒造りを志す若者のステップアップの場として、機能できればという思いで、この醸造所を立ち上げた。現在の醸造長も独立予定であり、次期醸造長候補も随時募集している」（細井CEO）。現在の醸造スタッフは全員が女性。外国人が在籍していたこともある。



細井洋佑（ほそい ようすけ）木花之醸造所 CEO（写真：筆者撮影）

さらに木花之醸造所は、2024年に、シンガポールに醸造所を設けて、クラフトサケの醸造を開始した。「シンガポールでも日本酒の人気は高いが、冷蔵コンテナによる輸送費や関税などが加算され、4合瓶で1万円を超えることもざら。ならば、現地でSAKEを醸造し、新鮮かつ安価に楽しんでもらおうと思った」（細井CEO）。

シンガポールはトロピカルフルーツや香辛料の種類が豊富で、日本にはないクラフトサケに挑戦できる環境が整っている。将来的にはシンガポールから他国への輸出、さらに日本市場への展開もあるかもしれない。

地域の文化・経済・環境を豊かにするクラフトサケ

クラフトサケブリュワリー協会の会長を務める岡住修兵氏が2021年秋に設立したのが、秋田県男鹿市の「稲とアガベ」醸造所である。実は岡住氏は、木花之醸造所の初代醸造長を務めていた。

看板商品の「稲とアガベ」は、テキーラの原料アガベから精製されるアガベシロップを用いたクラフトサケ。秋田の銘酒・新政酒造で醸造の仕事をしていた日本酒好きの岡住氏と、テキーラ・マエストロの資格を持つほどのテキーラ好きの妻とのアイデアから生まれた。

もう1つの人気商品「交酒 花風」は、副原料としてホップを使用したクラフトサケ。ホップ由来のライチやマスカットのような風味が特徴だ。



看板商品「稲とアガベ」と、もう1つの人気商品「交酒 花風」（写真：稲とアガベ提供）

「おいしいお酒は、人を幸せにするもの。稲とアガベはその幸せを、お酒を飲む人だけではなく、地域のすべての人に広げるような酒造りをしたい」と岡住氏は考えている。地域文化・経済・環境の視点から考え、酒造りに落とし込む。

だから近隣のコメ農家と密なコミュニケ―ションを図り、適正価格で米を買い入れる。原料のお米を磨きすぎない。副産物の酒粕で「発酵マヨ」（マヨネーズ）などの新しい食品を作る。何より、男鹿地域の過疎化に歯止めをかけたい。そのため、稲とアガベ醸造所は、旧男鹿駅舎をリノベーションして建てられた。醸造所のほかに、飲食店も宿泊施設も男鹿で展開している。そのおかげで、観光客が着実に増え、雇用も拡大している。



岡住修兵（おかずみ しゅうへい）稲とアガベ 社長（左）、旧男鹿駅舎をリノベーションして建てられた稲とアガベ醸造所（写真：稲とアガベ提供）

もう1つ、岡住氏がこだわっているのが、本物の酒文化を築いていくこと。

「自由なクラフトサケとはいえ、あくまで日本酒の醸造技術をベースにしたうえで、新しいプロセスを取り入れていかなくてはならない。これを添加したら面白そう、だけでは、“色物”の商品で終わってしまう」（岡住氏）。ベースがしっかりしていれば、世界各地の発酵文化を融合させることで、クラフトサケが世界に羽ばたいていくことも可能になる。

岡住氏は、今はまだ、クラフトサケの黎明期であると断じている。「今が、いちばんまずい商品を造っている。その代わり、1年後、2年後と、どんどんおいしくなる。日本酒は、1000年以上の歴史をかけて、今の味になった。でも、クラフトサケは、生まれて3年しか経っていない。これから時間をかけて、日本酒、ワイン、ビールに次ぐ、日本発の第4の醸造酒として、世界中に広めていきたい」（岡住氏）。

クラフトサケの酒蔵、2年後には100蔵を突破？

クラフトサケブリュワリー協会の非会員も含めると、クラフトサケの酒蔵は20蔵に達している。2年後には100蔵を突破する見込みもある。新規の企業参入が、クラフトサケ市場の拡大に追い風となる。それが、日本酒市場の活性化にもつながる公算は大きい。

