『パパと親父のウチご飯』2人はなぜルームシェアするようになったのか？物語の謎の1つが明かされる

本日11月8日（土）、松島聡×白洲迅W主演の『パパと親父のウチご飯』第6話が放送される。

今回の第6話では、松島聡演じる接骨院を営む千石哲が家出を？

母親に会えない寂しさからワガママを言う愛梨（棚橋乃望）をつい怒鳴ってしまった千石は自己嫌悪に。気持ちを整えるため、接骨院も休診にし、久しぶりにバイクのツーリングで山へ向かう。

しかし、山中でうっかり眠ってしまった千石は、目が覚めるとスマホの充電は切れ、バイクもガス欠に…。

その頃、漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）と阿久津竜也（猪俣周杜）たちは、お迎えの時間になっても戻らない千石の身を案じ…。

さらに、愛梨は「おやじ（千石）が帰ってこないのは自分がワガママを言ったからなのではないか」と心配になる。

愛梨を励ますように、晴海は千石が初めて自分に作ってくれたメニュー・焼きそばを作り、千石との思い出を明かす。

そして、子どもたちが寝た後もまだ帰らない千石を待ちながら、出会ったばかりの頃の話を阿久津に聞かせることに。

正反対に見える千石と晴海が、なぜルームシェアまでするようになったのか――物語の大きな謎の1つが、ついに明かされる。2人の出会いから仲良くなっていくまでの回想で描かれる、学生時代の姿にも注目だ。

さらに、離れた時間を経験したことで愛梨への思いをあらためて認識する千石。愛梨の大切さに気がついた千石の行動にも胸が熱くなる。

◆主題歌に乗せた特別PR動画公開！

そして第6話放送終了後には、timeleszが歌うドラマ主題歌『レシピ』に乗せた特別PR動画の配信も開始。

毎話、劇中で流れるたび、「ドラマの世界観にぴったり！」「とてもマッチしている」と話題の『レシピ』の歌詞――今回の特別PR動画では、歌詞とドラマ映像を合わせて見ることで、このドラマと主題歌をまた違った面から楽しむことができる。

さらに特別PRでは、この先の7話以降の映像も先出し。千石、晴海、愛梨、清一郎（櫻）たち4人の家族は、いったいどんなラストを迎えるのか？