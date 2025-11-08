Ž¢ÃÛÃÏËÜ´ê»ûŽ£¤Î"±Ç¤¨¤ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°"¤ÇÌ£¤ï¤¦ìÔÂô
¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§Tsumugi¤ÎÂç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¤«¤º16ÅÀ¤òÁ´Éô¸«¤»¡ª
¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î³°¿©¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂçÌÚÆà¥Ï¥ë»Ò¤µ¤ó¡£Ï¢ºÜ¡Ö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ºÇ¶¯¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè140²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi¡×¤Ç¤¹¡£
°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Ì©¤«¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£½¸µÒ¤¬¼å¤¤¸áÁ°¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ä«¤Î¿ô»þ´Ö¤À¤±Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤«¤ÄÅ¹¤ÎÆÃ¿§¤¬¶¯¤¯É½¤ì¡¢¤É¤ì¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Î³°¿©»Ô¾ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿ºÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡¢µíÐ§Å¹¡¢¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤ªÅ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÆÆùÅ¹¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Þ¤Ç¤¬»²Æþ¤·¡¢º£¤ä°ìÂç»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÊÑ²½µå¡£Âçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÃÛÃÏ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£2017Ç¯11·î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é´Ý8Ç¯¡¢Í½Ìóº¤Æñ¤Ç¹ÔÎóÉ¬»ê¤ÎÂç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÛÃÏËÜ´ê»û¡£¥¤¥ó¥É·úÃÛ¤ÎÍÍ¼°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Î»û±¡¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¡¢¡È¤ª»û¤ÎÄ«¿©¡É¤È¤Ï
¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi¡Ê¥Ä¥à¥®¡Ë¡×¤ÎÄ«¿©Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¡¢Ä«8»þ¤«¤é10»þ30Ê¬¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
ËÜÆ²¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¼ê¡¢2017Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿ÊÌÅï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÇÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¦18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¡2200±ß
¡¦ÃÛÃÏ¤Î¤ª»û¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¡1430±ß
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±
18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¡2200±ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃÛÃÏ¤Î¤ª»û¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¡1430±ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤É¤Á¤é¤Ë¤âÆüËÜÃã¤¬ÉÕ¤¡¢²¹Ãã¡Ê»°½Å¸©»º¡¦Ê¡²¬È¬½÷»º¤Î¤«¤Ö¤»Ãã¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÎäÃã¡Ê¼¯»ùÅç¸©»º¿¼¾ø¤·Ãã¡Ë¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÃã¡Ê²¹Ãã¡¢ÎäÃã¡Ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¹Æâ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡ÖÃÛÃÏ¤Î¤ª»û¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
16¼ï¤Î¤´¤Ï¤ó¤ÎÍ§¤Ç¤ª¤«¤æ¤ò³Ú¤·¤à¡Ö18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×
¡Ö18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤Ï¡¢¾ôÅÚ¿¿½¡¤ÎÂè18´ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È18ÉÊ¹½À®¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï2200±ß¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÎÇäÅö½é¤Ï²Á³Ê¤âÂè18´ê¤Ë¤«¤±¤¿1800±ß¡ÊÀÇÈ´¡£ÀÇ¹þ¤Ç¤Ï1944±ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎÃÛÃÏËÜ´ê»û¤ÎÄ«¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é8Ç¯·Ð¤¿¸½ºß¤â¿Íµ¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡¦¤ª¤«¤æ
¡¦Ì£Á¹½Á
¡¦Æî¹âÇßÇß´³
¡¦ÃÛÃÏ¹¾¸Í°ì¤Î¹õÆ¦
¡¦ÅòÍÕ¤¤¤¯¤é
¡¦ÃÛÃÏ¹¾¸Í°ì¤Î´Å¸ýº«ÉÛ¤ÎÄÑ¼Ñ
¡¦µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë
¡¦ËõÃã¥¼¥ê¡¼
¡¦¤Ä¤¤Â¾¾Ïª¤ÎÍñ¾Æ¤
¡¦ÍÈ¤²²Ø»ÒÂçÆ¦¤½¤Ü¤í
¡¦Î¤°òÅÄ³Ú
¡¦Æ¦Éå¤ÎÍ®»Ò¤¢¤ó
¡¦µ¨Àá¤ÎÉûºÚ¡Ê¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌÚ¤Î¼ÂÏÂ¤¨¡Ë
¡¦³¤ÂÝÌÀÂÀ
¡¦¥¿¥³¤Î±ö¹íÏÂ¤¨
¡¦¹ç³û¤Î»³Ü¥¾Æ¤
¡¦ÃÛÃÏµªÊ¸¤Î¤ªµû¤È¤¦¤Õ¤ª¤Ü¤íÍÈ
¡¦ÃÛÃÏµÈ²¬²°¤Î¤Ù¤Ã¤¿¤éÄÒ¤±
¡¦ÆüËÜÃã¡Ê²¹¤«¤¤¤«¤Ö¤»Ãã¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎä¤¿¤¤¿¼¾ø¤·Ãã¡Ë
¤ª¤«¤æ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´¤Ï¤ó¤ÎÍ§¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¤ªËß¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¾®»®¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡£¤Þ¤ë¤ÇÎ¹´Û¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò°ì¿ÍÍÑ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÃÛÃÏ¤Î¤ª»û¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤Ï¡¢ÀµÅýÇÉ¤ÎÏÂÄ«¿©¡£¾Æºú¤Î¿È¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ±ö¹í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ÈéÌÜ¤Ï¹á¤Ð¤·¤¤¡£½½»°¹òÊÆ¤ÈÇòÌ£Á¹¤ÎÌ£Á¹½Á¤Ê¤É¡¢¡Ö18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤«¤é¤ÎÎ®ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤ª»û¤ÎÄ«¿©¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖºÁÁµ¡×¡ÖÀµºÂ¡×¡ÖÁÆ¿©¡×¡ÖÀº¿ÊÎÁÍý¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¡ÇÉÅª¤Ë¤âºÁÁµ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ôÅÚ¿¿½¡¤é¤·¤¯¡¢¥¿¥³¤ä³û¤Ê¤ÉÆ°ÊªÀ¿©ºà¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â³«¤«¤ì¤¿Ä«¿©¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÃÛÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¸æÁ·
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¤¬¤æ¡£¤È¤¢¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¤ÎÄ«¤¬¤æ¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ª¤«¤æ¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤º¸ì¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬Çò¤¬¤æ¤Ç¤¹¡£ÊÆÎ³¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈËÄ¤é¤ß¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿Àå¤¶¤ï¤ê¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤Î´Å¤ß¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ì£ÉÕ¤±¥¼¥í¤ÎÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¤¿¤À¤Î¤ª¤«¤æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¤«¤º16ÅÀ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£
¤ªËß¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥É¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿18¤Î¿ô»ú¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾¯¤·»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¤ª¤«¤æ¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤¬¡¢ºòº£¤ÎÊÆ¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÎÁ¡Ê1ÇÕ220±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Èá¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã×¤·Êý¤Ê¤·¡£¤¿¤À¤·¡¢±öµ¤¤¬¶¯¤á¤Î¡È¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤à¤ª¤«¤º¡É¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤æ1ÇÕ¤Ç¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤ÇÉ¤Î¿Í¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥É¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âè18´ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ì£Á¹½Á¤ÏÀÖ¤À¤·¡£¶ñ¤ÏóÏ¤È¤ï¤«¤á¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Äì¤Ë¹ï¤ó¤À¥ß¥ç¥¦¥¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥ß¥ç¥¦¥¬¤Ç¡¢Ì£¤Î³Ê¤¬¤°¤Ã¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£É¡¤ËÈ´¤±¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢ÀÖ¤À¤·¤Î¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÌ¾ÏÆÌò¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÛÃÏ¤ÎÏ·ÊÞÄÑ¼ÑÅ¹¡¢¹¾¸Í°ì¤Î´Å¸ýº«ÉÛ¤ÎÄÑ¼Ñ¡£¤«¤à¤Û¤É¤Ë¤¦¤ÞÌ£¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤ª¤«¤º¤Ë¤â¡¢ÃÛÃÏ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÛÃÏÌ¾Êª¤Î¹¾¸Í°ì¤ÎÄÑ¼Ñ¡¢¾¾Ïª¤ÎÍñ¾Æ¤¡¢µÈ²¬²°¤ÎÄÒÊª¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Å¹¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÉÊ¡¹¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¹¾¸Í°ì¤ÎÄÑ¼Ñ¤Ï¡¢»ä¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ë80Âå¤Î¹¾¸Í¤Ã»Ò¥Þ¥À¥à¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÂç¹¥Êª¤Ê¤Î¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
ÃÛÃÏµªÊ¸¤Î¤ªµû¤È¤¦¤Õ¤ª¤Ü¤íÍÈ¤Ï¡¢¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤È¤¬¤ó¤â¤É¤¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ê¤É¤ÎµûÆùÎý¤êÀ½ÉÊ¤Ç¶È³¦¥·¥§¥¢No.1¤ò¸Ø¤ëµªÊ¸¤â¡¢ÃÛÃÏÈ¯¾Í¤Ç¤¹¡£¾ì³°»Ô¾ì¤Ë¤ÏÃÛÃÏÁíËÜÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ë¤Ï¡ÖµªÊ¸¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥Ó¥ë¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÛÃÏ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¥é¥ó¥Á¤Ê¤é¤Ì¡¢¡ÈÂç¿Í¤µ¤Þ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡É
18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¡Ö¿Íµ¤¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¥é¥ó¥Á¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âç¿Í¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢Ä«¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤â¤Î°ß¤â¤¿¤ì¤ä¶»¾Æ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤Ã¸Çò¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÂç¿Í¤µ¤Þ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤Ç¤¹¡£Á¡ºÙ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÎÐÃã¤ò°û¤ó¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥¿¥³¤Î±ö¹íÏÂ¤¨¡£¥·¥½¤Î¹á¤ê¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¡¢ÏÂÉ÷¥Þ¥ê¥Í¤Ç¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¿¥³¤Î±ö¹íÏÂ¤¨¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥³¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢±ö¹í¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥³¤òÀéÀÚ¤ê¥·¥½¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡£±öµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¤«¤æ¤¬¤¹¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£ÅòÆ¦Éå¤Ï¤Û¤É¤è¤¤ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò¡¢Í®»Ò¤Î¹á¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡£¾åÉÊ¤Ê¤À¤·¤ÏºÇ¸å¤Î1Å©¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤¹¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
Æ¦Éå¤ÎÍ®»Ò¤¢¤ó¤Ï¡¢¾åÉÊ¤ÊÍ®»Ò¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÅòÍÕ¤¤¤¯¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿Àå¿¨¤ê¤ÎÅòÍÕ¤È¡¢¥×¥Á¥×¥Á¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤Î¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤¤¤¯¤é¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò¡¢Æ¦Æý¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Î¤°òÅÄ³Ú¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿Î¤°ò¤Ë¡¢´Å¤¯¤ÆÇ»¸ü¤ÊÅÄ³ÚÌ£Á¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Î¤°ò¤È¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¿ÅÄ³ÚÌ£Á¹¤¬¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤Æ¡¢Àå¤Î¾å¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅòÍÕ¤¤¤¯¤é¡£¤¤¤¯¤é¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿©»öÁ´ÂÎ¤Î¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¹¾¸Í°ì¤Îº«ÉÛ¤ÎÄÑ¼Ñ¤Ï¡¢¤«¤à¤Û¤É¤Ë¤¦¤ÞÌ£¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ª¤«¤æ2ÇÕ¤°¤é¤¤¤¤¤±¤½¤¦¡£¾¾Ïª¤ÎÍñ¾Æ¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤¯¤Æ¡¢°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¡£´ØÀ¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åìµþ¤Ë½»¤àÁ°¤Ï¡Ö´Å¤¤Íñ¾Æ¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¡¢ÈÝÄêÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤Â¾¾Ïª¤ÎÍñ¾Æ¤¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤àÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÜÊ¸¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤«¤º¤â°ìµó¤´¾Ò²ð¡ª
ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤ÎÂç¿Íµ¤Ä«¿©¡¢¼Â¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤À¤Ã¤¿¡ª
ÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¤Î¥×¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ºÇ¶¯¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤¬¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëTsumugi¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖµÊÃã¥×¥í¥ó¥È¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÁíÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï293Å¹ÊÞ ¡Ê2024Ç¯»þÅÀ¡Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ç9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢°û¿©¶ÈÂç¼ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏÂ¥«¥Õ¥§ Tsumugi¡×¤Ï¥×¥í¥ó¥È¤Î¿·¶ÈÂÖ¤Ç¡¢ÆüËÜÃã¡¢´ÅÌ£¡¢ÏÂ·Ú¿©¤Ê¤É¤ò°·¤¦2011Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏÂ¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¿·´Û¡Ë¡×¤ä¡¢2020Ç¯³«¶È¤Î¥¢¥È¥ìÃÝ¼Ç¡¢ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»ÜÀß¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Ç19Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤â¡£ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ï¡¢ËßÍÙ¤ê¤Ë¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¡¢Ãæ¸Å¥ì¥³¡¼¥É»Ô¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÛÃÏ¤Î¡Ö¤ª»û¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡È¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Ê©¶µ¤Î¶µ¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¥×¥í¥ó¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È¤ª¤«¤æ¤Î¤¢¤ëÄ«¡É¤ÏìÔÂô¤Î¸¶ÅÀ
Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÄ«¤ÎÅ¹Æâ¡£½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
É®¼Ô¤¬Tsumugi¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿Æü¤ÎÄ«9»þ30Ê¬¡£WEBÍ½Ìó¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢Ä¾Á°¤ÇÀø¤ê¹þ¤ó¤À·Á¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Áá¤á¤ËÃå¤Å¹Æ¬¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢9»þ30Ê¬¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÁõ¤ÏÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÂ¤¤ê¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÏÏÂÉ÷¤À¤±¤É¸½ÂåÅª¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡£¥¢¡¼¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤ÌÚÀ½°Ø»Ò¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤ª¤·¤ã¤ì¡£µ¤Éé¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÅ¹Æâ¤Ï¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹á¤Ð¤·¤¤¤ª¤«¤æ¤ò¼¡¡¹¤È±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤Ï°ìÌÌ¤¬¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áë¤«¤é¤ÏÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊËÜÆ²¤È¡¢¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¶Æâ¤òË¾¤ß¡¢ìÔÂô¤Ê¼Ú·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥«¡¼¥Ö¤ÎÈþ¤·¤¤ÌÚÀ½°Ø»Ò¡£ÌÚÌÜ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¤ª¤Á¤Ä¤¤¤¿¥à¡¼¥É¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥á¥Ë¥å¡¼¤¬2¼ïÎà¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤«¤éÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï5Ê¬¤Û¤É¡£½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤Ç¡¢ÍøÍÑµÒ¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤âÂ¿¿ô¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬¥Á¥é¥Û¥é¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡£ÆüËÜ¿ÍµÒ¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤æ¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï80Âå¤È¤ª¤Ü¤·¤¤´ÉØ¿Í¤¬2¿Í¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â·ò¹¯Åª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡£¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡×¤Ê¤ó¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¡¢¸µµ¤¤Ê¥·¥Ë¥¢¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÄ«¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¥°¥é¥¹¤ä¿å¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤º¡×¡Ö¥¯¥ì¥«·èºÑ¤Ë10Ê¬¤â¡×¡Ä¡£ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥ÈÅìµþ¡×¡£8500±ßÄ«¿©¤Ë"¿´ÇÛ"¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä«¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°°¦¹¥²È¤ÎÂçÌÚÆà¥Ï¥ë»Ò¤µ¤ó¤¬Ë¬Ìä¡£Ì£¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡¢¤·¤«¤·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡Ä¤Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤¹¤ì¤ÐËÜÏ¢ºÜ¤ÎºÇ¿·µ»ö¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¡Ô¤³¤Á¤é¡Õ¤Î¡ÖÃø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¡£
²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈËÜÏ¢ºÜ¤Î²áµîµ»ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¡ÊÂçÌÚÆà ¥Ï¥ë»Ò ¡§ ¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë