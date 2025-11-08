「子どもはいらないよ」2年間の不妊治療に苦しむ妻が、夫の「別れよう」に涙ながら返した言葉とその理由【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ぺ子さん(@peko_comic)は、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品を公開している。彼女がSNSに投稿した『原因は、俺…？』はフォロワーの実体験を基に描かれ、大きな注目を集めている。今回は、本作を紹介するとともに、不妊治療の経験がある著者に、治療を休むことで身体にどんな影響があるかなどについて話を聞いた。
■夫の「別れよう」宣言と、妻の切ない反論
不妊治療の副作用がつらすぎる、と妻に告白した夫。彼は「普通の体だったら…どれだけよかったんだ…！」と悔しさで叫び、他人と比べてしまう。
そして、「しょうこは子どもを抱くことはできない、だから…別れよう…」と妻に告げる。2年ほど不妊治療を経験した妻は、その言葉を聞いて「まるで…一緒に責められているみたい…」とうつむいた。
夫は妻と一緒にいたいが、子どもを抱く夢が叶えられず、「俺がしょうこの幸せの足枷になりたくないんだ！」と大声で叫ぶ。すると、妻は表情を変えて「子どもなんかいなくてもいいよ」と言い返す。さらに、両手を広げて「そうだ！全国一周キャンピングカーで周るってのはどう!?」と提案した。妻は「子どもがいる未来だけが私の幸せだと決めつけないで」「子どもの前に私がいるよ…？」と言い、涙を流した。
■「治療を休む」焦りへの対処法と、愛ゆえの離婚宣言
不妊治療でネガティブな気持ちになるよりも、治療を休み気分転換をした方が身体によい影響があるかという問いに対し、ぺ子さんは「ストレスは妊活において大敵なので、気分転換をされることはとてもいいことだと思います」と答える。ただ、「『治療を休む』ことで時間は過ぎてしまうので、焦りを感じてそれ自体がストレスになってしまう方もいます。自分の性格に合った息抜きの仕方を探し出せるといいですね」とアドバイスした。
夫が妻を思って「別れよう」と言ったことについて、ぺ子さんは「男女逆だったら、私も同じことを言うかも、と思いました。それは、治療から逃げたいからと言うわけではなく、相手(妻)の『子どもがいる未来』を自分が奪ってしまうことになると思うからです。相手の幸せを考えるからこそ、自分は身を引いた方がいい…そんな切ないえーいちさんの想いが託されているのではないかと思います」と、夫の心情を代弁した。
ぺ子さんのSNSやブログなどではそのほかの作品も投稿されているので、興味があればこの機会にぜひ読んでみてほしい。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。 ※この作品は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。 ※記事内の価格に特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。