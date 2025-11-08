持ち歩きたくなる使いやすさ！【ロゴスパーク】のラウンドファスナー財布が便利すぎる！Amazonで販売中！
機能性もデザインも妥協なし！【ロゴスパーク】の二つ折り財布で身軽にスマートライフを！Amazonで販売中！
LOGOS Park（ロゴスパーク）の2つ折りスリム財布は、エンボス加工であしらわれたメイプルリーフ型ロゴが印象的な、シンプルながらも個性を引き立てるデザインが魅力のアイテム。落ち着いたキャメル、グリーン、ネイビーの3色展開で、カジュアルスタイルに馴染みやすく、普段使いに最適なバランスの取れた配色となっている。前面に斜めに走るステッチラインがさりげないアクセントとなり、ナチュラルな風合いとスタイリッシュな印象を両立。
コンパクトな二つ折りタイプながら、ラウンドファスナー仕様で中身の飛び出しを防ぐ安心設計になっている。
シンプルな型押しデザインが上品さを演出し、幅広い年齢層にマッチする。
スリムなボディでポケットに収まりやすく、持ち運びにもストレスがない。
カードや小銭の収納力にも優れ、日常使いにちょうどいいバランスを実現している。
