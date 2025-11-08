「自分の心を守りながら嫌な人と距離をあけたいとき」に言ったほうがいい、たった一言とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

心を守るための「心理的距離」

人間関係や仕事のプレッシャーで心が疲れてしまうとき、大切なのは「距離の取り方」です。

物理的に離れることが難しくても、心理的な距離をつくることで心の安定を保つことができます。

本記事では、心理的距離を確保する具体的な方法を解説します。

「すべて」を抱え込まない

心理的距離を保てない人は、他人の感情や問題を自分ごとのように抱え込んでしまいがちです。

しかし、それでは心が摩耗してしまいます。

「これは自分の責任ではない」「ここから先は相手の問題だ」と線を引くことで、心を守ることができます。

言葉で「区切り」をつける

心理的距離を確保するためには、言葉の使い方も有効です。

「私はそうは思わない」

「それはあなたの意見ですね」

と、表現することで、相手と自分を切り分けられます。

言葉によって境界線を明確にすることは、感情的な巻き込まれを防ぐ手段となります。

「物理的な行動」で補強する

心理的距離を意識するだけでは不十分なときもあります。

そうした場合は、実際に物理的な距離を取ることも有効です。

短時間席を外す、連絡頻度を減らす、スマホを手放すなど。

小さな行動が心理的な距離感をサポートします。

心を守るためには、他人や状況と適切な心理的距離を保つことが必要です。

すべてを抱え込まず、言葉や行動で境界線をつくることで、心の安定が保たれます。

過度に近づきすぎず、適度な距離をとりながら淡々と行動を続ける。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、心理的距離を意識し、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」