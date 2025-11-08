佐久間大介『サクサクヒムヒム』の『ラブライブ！』特集で感情がこみ上げ思わず涙目に！キスマイ宮田もセリフの素晴らしさを激推し

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。11月8日の放送では、2025年で誕生から15周年を迎え、アニメや音楽、映画など幅広いメディアで展開する『ラブライブ！シリーズ』を深掘りする。

■芸能界にもファンの多い『ラブライブ！』シリーズの魅力とは？

『ラブライブ！シリーズ』は、アニメ、音楽、ゲーム、ライブなど様々なメディアで展開されているシリーズ作品。学校で活動するアイドル“スクールアイドル”を通して、女子高校生が夢を叶えていく姿を描いた物語となっている。

2013年に放送スタートしたシリーズ第1作目『ラブライブ！』のテレビアニメが大ヒットしたことで注目を集めるようになり、2015年にはメンバー演じる声優グループが『NHK紅白歌合戦』で歌やダンスのパフォーマンスを披露するなど、徐々に人気になっていった。最近では『ラブライブ！』シリーズ初の作品横断ユニット、AiScReam（アイスクリーム）の楽曲が、TikTokで133億回再生を記録し、大バズりしている。

テーマが『ラブライブ！シリーズ』だと知るやいなや佐久間は「うわ！」「マジで!? マジで!?」と大興奮！ もともとラブライブ！が好きだという佐久間だが、日村は「出たよ、これ、俺が全然ついていけない回だな」と自信なさげな様子を見せる。

そんなサクヒムに『ラブライブ！』の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、『ラブライブ！』の魅力を世界へ広めるべく、“ラブライブ！美容室”を原宿にオープンさせた美容師のモタイハヤトさん。そして、初期の頃から『ラブライブ！』を推し続け、オタクたちから絶大な支持を集めている宮田俊哉（Kis-My-Ft2）を迎える。

佐久間は宮田と『ラブライブ！会』なるものをプライベートで催したことがあるらしく、そこには俳優の神木隆之介や、芸人の天津飯大郎なども参加していたそう。

■『ラブライブ！』初心者の日村も「そうか！わかってきた！」

サクヒムはラブライブ！についての紹介VTRを見ながら、

1. 青春物語を通して自分も輝きたいと思える！

2. 演じるメンバーとシンクロする声優たちの成長にグッとくる！

3. 日に日に成長する声優を応援したくなる！

という3つのポイントを深掘りしていく。

『ラブライブ！』といえばたくさんの女の子が登場することもあり、なんとなく“アキバ系オタク”たちが好きなアニメだと思われがちだが、実はかなり深いストーリーや、共感できるセリフがちりばめられているという。

宮田も『ラブライブ！』に登場するセリフに感銘を受けたそうで、「自分の中で絶対に忘れちゃいけない気持ちだなって思うセリフを言っているメンバーがいて…」とその魅力を深く解説。

『ラブライブ！』初心者の日村も「そうか！ わかってきた！」と、徐々にその魅力を知っていき、すでに『ラブライブ！』のオタクである佐久間は地上波初出しのライブ映像に「きちゃうよね～」と、感情がこみ上げ思わず涙目になる場面も。

すでに『ラブライブ！』を推している佐久間はさておき、ラブライブ！は初心者の日村にとっても推しとなるのか…!?

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

11/08（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信を実施

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/