日本一に輝いたソフトバンクがメンタルパフォーマンス部門の強化を行うことが7日、分かった。今季は伴元裕メンタルパフォーマンスコーチ（40）が5月から1軍でベンチ入りし、最下位からのV字回復を支えた。来季に向け、主にファームの選手を支えるメンタルコーチを新たに招へいする。同日には来季のコーチ陣が発表され、今季3軍を指揮した斉藤和巳氏（47）が2軍監督に就任。さらに強固な組織をつくり、常勝軍団を築いていく。

リーグ3連覇、2年連続日本一へ、さらにチーム力をアップさせていく。小久保ホークスがチーム2人目となるメンタルパフォーマンス部門のスペシャリストを招くことになった。

今季は主力に故障者が続出して一時は最下位に低迷。そこからV字回復して日本一まで駆け抜けた。借金6を抱えていた5月3日のロッテ戦から、小久保監督の要望で長谷川勇也スキルコーチとともに1軍ベンチ入りしたのが、新加入の伴元裕メンタルパフォーマンスコーチだった。

試合前後のアプローチについて選手にアドバイスを送るなど「心技体」の「心」の部分を支えた。小久保監督が「伴さんが思考の整理をしてくれるおかげもある。かなりチームで機能している。僕もよく話すが、さすがプロという感じ」と評価するなど、現場からの信頼は厚い。

選手が成功の“きっかけ”として、伴コーチの名前を挙げることも多かった。CSファイナルSの前には「短期決戦の心得」と題したメッセージを各選手に送り、チームは最終第6戦までもつれた日本ハムとの激闘を制した。

来季はメンタルサポートをさらに“深化”させる。伴コーチは2〜4軍の選手も含めたチーム全体を担当しているが、5月のベンチ入り以降は1軍の選手が中心とならざるをえなかった。球団は若手選手が飛躍するためにはファームでもメンタルスキルの強化が必要と判断。来季から2軍以下を担当する新任のスペシャリストが加わり、伴氏と連携していくもようだ。

この日は来季のコーチ陣が発表され、今季3軍を指揮した斉藤和巳氏が2軍監督、同じく4軍を指揮した大越基氏が3軍監督に就任した。指導体制も刷新して若手育成に力を注ぐ。

黄金期の構築へ。変革を遂げつつ、来季3年目を迎える小久保ホークスはさらなる高みを目指していく。

H…斉藤2軍新監督は「次世代の選手たちがいっぱいいる。一人でも（多く）主力、レギュラーにという気持ちで接していく」と意気込みを語った。昨季は4軍、今季は3軍を指揮し、松山秀明前2軍監督の退団後には、みやざきフェニックス・リーグで指揮を引き継いでいた。人間性の育成も必要と考えており「内面的に成長しないといけないのは間違いない。1軍で結果を残すための場所にしたい」と話した。