　8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円高の5万410円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては133.63円高。出来高は1万5744枚だった。

　TOPIX先物期近は3310ポイントと前日比16ポイント高、TOPIX現物終値比11.15ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50410　　　　　+100　　　 15744
日経225mini 　　　　　　 50400　　　　　 +90　　　309638
TOPIX先物 　　　　　　　　3310　　　　　 +16　　　 14075
JPX日経400先物　　　　　 29880　　　　　+135　　　　1525
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　+2　　　　 859
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース