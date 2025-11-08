日経225先物：8日夜間取引終値＝100円高、5万410円
8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円高の5万410円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては133.63円高。出来高は1万5744枚だった。
TOPIX先物期近は3310ポイントと前日比16ポイント高、TOPIX現物終値比11.15ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50410 +100 15744
日経225mini 50400 +90 309638
TOPIX先物 3310 +16 14075
JPX日経400先物 29880 +135 1525
グロース指数先物 699 +2 859
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
