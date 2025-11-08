◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦 日本生命4―1JFE西日本（2025年11月7日 京セラD）

2回戦3試合が行われ、日本生命はJFE西日本を4―1で下して2年ぶりの8強入りを決めた。6回から2番手で登板した最速152キロ右腕の真野凜風（りんか）投手（23）が4回を被安打2、無失点の好救援で試合を締めた。東邦ガスは明治安田を5―2で破り、三菱自動車岡崎はタイブレークの延長10回に2―1でHondaにサヨナラ勝ちした。

ドラフト解禁年を過ぎても注目度が下がる気配はない。4―1の6回に日本生命の大卒2年目・真野が登板すると、DeNAなどNPB5球団のスカウトは映像を撮影するなど食いついた。その右腕が今大会初登板で示したのは得意球の切れ味だ。55球中スライダーが30球を占め、バットも折った。思い切り腕を振った4回無失点。「やっと自分の投球ができた」と入社後の苦難を思い返した。

同大出身で1メートル89の長身。大学4年秋のドラフト指名漏れは右肘痛が原因だった。入社直後に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を決断。今年4月に復帰登板を果たしても「体が勝手に制御してしまう」と本領とはかけ離れていた。「手術をさせてくれた会社に恩返しをしたい」と今秋のプロ入りは封印したものの、楽天の足立祐一スカウトは「力強く腕を振れていた。来年に期待したい」と言及した。

最速148キロを計測し、公式戦では手術後最長の4回を投げた。「ここから1年間、会社に恩返しする」。大卒2年目が終わろうとする目前で、潜在能力が花開こうとしている。 （河合 洋介）

▼JFE西日本・田中多聞（呉港高から入社3年目、今秋ドラフトで指名漏れ。大会2試合で無安打）気持ちを切り替えられないまま大会に入ってしまった。来年はプロを意識せず、野球に全力で向き合いたい。