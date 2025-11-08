お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が4日に放送されたTBS系「バナナサンド」（後8・00）に出演。幼少期の頃に温水プールで放った一言が思わぬ事態を引き起こしたことを振り返った。

今回は人気企画「ハモリ我慢ゲーム」が放送され、出演した信子。「温泉旅館やお風呂にまつわるエピソード」を求められると、「うち大分出身で。地元は温泉県なんですよ」と切り出した。

続けて「温水プールっていうのがあって。市営でやってるんですけど」とし「マジで好き過ぎて週2ぐらいで行ってた。親と」と家族で頻繁に通っていたとした。

そこで「ゴーグルつけないで、泳いで鬼ごっこしようっていう遊びを親とやってて。そうしたら、お母さんが目を開けてお湯の中を泳ぐ。その時の顔がおもしろすぎて“サメじゃ〜ん”って言った」と大きな声で例えた。

すると、周囲から「温水プールにサメが出た」と勘違いされて「一回上がりましょうってなって…」と、まさかの大きな事態となったことを振り返った。これに出演者たちは大笑いしながら「本当?」「出るわけないだろ」とツッコミが入っていた。