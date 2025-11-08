プロ野球・ロッテは7日、10月14日に制作発表したドキュメンタリー映画のタイトルが「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」に決定したことを発表。映画特設サイトにてティザー映像を公開しました。

本作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画。2023年から続く3作目です。映画は12月12日から上映されます。

今回の映画は千葉県出身の志真 健太郎氏(しま けんたろう)が監督を務めました。志真監督は「僕は千葉県の高校球児でした。仲間と千葉マリンスタジアムを目指して過ごした青春の日々から、20年が経ちました。ご縁があり、マリーンズのドキュメンタリー映画を監督することになりました。憧れだったプロ野球選手たちは、ずっと『人生の勝者』だと思っていました。けれどこの一年、努力を重ねて報われず、悩み、苦しみながら進む姿を見て、『プロ野球選手も同じ人間なんだ』と、当たり前のことに改めて気付かされました。マリーンズファンの皆さんはもちろん、なにかに負けたり、挫折した経験がある人たちにまでこの映画が届いたら、本当に嬉しいです」とコメントしています。