¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û°ÂóîÍ¦ÇÏà¶ì¼ê¤ÊÀèÇÚáÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤È¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°³Í¤ê¤Ë¼«¿®¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÍê¤â¤·¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
à»ÕÄï¥³¥ó¥Óá¤Ç½éÀ©ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÊë¤ì¤Îº×Åµ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤ËÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê£³£°¡Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö£×¤æ¤¦¤Þ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤¿°Âóî¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð¤ë¸Â¤ê¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢ËÜÅÄÎµµ±¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÍ¥ÇÏ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¿·Äï»Ò»þÂå¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ö¤¤¤í¤Ï¡×¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤±¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢º£²ó¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤È¤¤¤¦¤«¥³¡¼¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï°Âóî¤ÏÍ¥ÇÏ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÌ¤¾¡Íø¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¶ì¼ê¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÍê¤â¤·¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²£¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢Åð¤à¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄÌø¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤äÉ½¸½¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤¿¤é¡¢º£¸å¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉÝ¤¤ÀèÇÚ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡£°Âóî¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤à¿©¤¤¹ç¤¤á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ïà½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÀÄÌø¤µ¤ó¤À¤±¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿á¤È¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ëÇÆ¼Ô¤È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£³´§²¦¼Ô¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ø¥À¥Ö¥ë¤æ¤¦¤Þ¡Ù¤ÏÁêÅö¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È´ã¸÷±Ô¤¯¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°Âóî¤Ï£·Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤ÎÅÚ°æÀ®¼ù¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯µÇ°¼«¼ç¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤ÇÍ¥ÇÏ¤È¤â·ãÆÍ¡£¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¾ù¤é¤Ì¹¶ËÉ¤Ç´ÑµÒ¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£Í¥ÇÏ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç½éÀ©ÇÆ¤Ï¤Ê¤ë¤«¡£¥À¥Ö¥ë¤æ¤¦¤Þ¤ËÃíÌÜ¤À¡£