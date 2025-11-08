「18時14分までにPCを切ってください」 59分のサービス残業を強いる上司に40代女性「ダメだな」

いわゆる「サービス残業」は、いまだに多くの職場で問題となっている。投稿を寄せた40代女性（公務員／教育関係／年収600万円）も、職場のセコすぎる残業ルールに呆れている一人だ。

上司からこんな指示があったと明かす。

「定時が17時15分なので、18時14分までにPCを切ってください」

この職場では残業代が定時後1時間を超えないと出ないという。しかし18時14分にPCを切ったら59分間はタダ働きになってしまう。この上司からのお達しが出た時、女性は「色んな意味で『ダメだな』」と呆れたそうだ。（文：天音琴葉）

「公務員あるあるかもしれませんが」

女性は「時間にルーズだし、59分は無償労働させる気なんだなと感じました」と不信感を募らせるのも無理はない。

労働基準法では、法定労働時間を超えた労働には割増賃金の支払いが義務付けられている。その際には1分単位での計算が原則であり、1時間未満は支給しないといった運用は違法となる可能性が極めて高い。

上司の「18時14分までにPCを切ってください」という指示は、サービス残業を容認、むしろ推奨しているとも言える。さらに上の上司に相談してみてはどうだろうかと思うが、気になるのは、女性はこの件について「公務員あるあるかもしれませんが」とも書いており、問題の根深さがうかがえることだ。

