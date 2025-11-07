本田技研工業株式会社は、上級ミニバン「ODYSSEY（オデッセイ）」の一部改良モデルを発表し、2025年11月7日に発売すると発表した。

今回の改良では、全グレードに2列目大型ロールサンシェードを標準装備するほか、「e:HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION」には日本初採用となる新ボディカラー「ダイヤモンドダスト・パール」を追加。細部にわたる快適性と質感の向上が図られた仕様での展開となる。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

Hondaは上級ミニバン「ODYSSEY（オデッセイ)」を一部改良し、11月7日（金）に発売します。

ODYSSEY製品サイト：https://www.honda.co.jp/­ODYSSEY/

ODYSSEY e:HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION

オデッセイは、Honda独自の超低床プラットフォームによる3列のゆとりある空間と風格のあるスタイリング、また2モーターハイブリッドシステム「e:HEV（イーエイチイーブイ）」による優れた燃費性能と、上質で力強い走行性などでお客様よりご好評をいただいています。

今回の一部改良では、お客様からの多くのご要望にお応えし2列目大型ロールサンシェードを全グレードに標準装備しました。

加えて、日本初投入となるボディカラー「ダイヤモンドダスト・パール」をe:HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITIONに追加設定するとともに、各タイプのカラーラインアップを一部変更しました。

全国メーカー希望小売価格

タイプ エンジン トランスミッション 駆動方式 乗車定員 消費税10％込 e:HEV ABSOLUTE 2.0LDOHCi-VTEC＋2 モーターハイブリッド 電気式無段変速機 FF 7名 5,086,400円 e:HEV ABSOLUTE・EX 5,286,600円 e:HEV ABSOLUTE・EXBLACK EDITION 5,450,500円

ボディカラー

e:HEV ABSOLUTE

プラチナホワイト・パール★2 クリスタルブラック・パールⅡ e:HEV ABSOLUTE・EX

プレミアムヴィーナスブラック・パール★2 メテオロイドグレー・メタリック★2 プラチナホワイト・パール★2 クリスタルブラック・パールⅡ e:HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION

ダイヤモンドダスト・パール★1 プレミアムヴィーナスブラック・パール★2 メテオロイドグレー・メタリック★2 プラチナホワイト・パール★2 クリスタルブラック・パールⅡ

★1: 66,000円（消費税10％抜き 60,000円）高となります

★2: 44,000円（消費税10％抜き 40,000円）高となります

※ 価格には、保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う費用は含まれません

※ 価格はメーカー希望小売価格（消費税10％込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めています。

詳しくは販売会社にお問い合わせください

※ 自動車リサイクル法の施行によりリサイクル料金が別途必要です。リサイクル料金とは、リサイクル預託金（シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金）および資金管理料金の合計金額となります

お客様からのお問い合わせは、

「お客様相談センター 0120-112010（いいふれあいを）」へお願い致します。

