◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が９８・５８点でトップに立った。「人生で初めて」というミスで、スピンが０点となるハプニングも貫禄の首位発進を果たした。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンのＧＰシリーズ初戦、日本勢男子初の大会３連覇に挑む。ＧＰ第２戦の中国杯Ｖの佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝は、９６・６７点で２位。女子は坂本花織（２５）＝シスメックス＝が７７・０５点で首位だった。

首位とは思えない、複雑な表情だった。鍵山はＳＰはジャンプ３本全てを決めてみせた。だが、前半のスピンに入る動きでミスがあり、０点。自己ベストに１０点近く及ばなかった。「ただぼう然としている自分がいて。絶対にやってはいけない、全く笑えないミス」。約１７年の競技生活を振り返っても「人生で初めてと言ってもいいくらい」と、反省ばかりが口をついた。

五輪シーズンのＧＰシリーズ初戦は「わくわくしてこの場に来た」と語るほどの仕上がりで臨んだ。ジャズの音楽で軽快に踊り、２本目の４回転サルコーで、出来栄え点（ＧＯＥ）３・７４点を引き出した直後だった。スピンでエッジ（刃）を氷に引っかけ、必要な姿勢を取れなかった。「修正の利かないミスだった」と鍵山。規定を満たしていないと判定されて痛恨の０点。演技後、父の正和コーチからは笑われたという。「『初めて見た』と。やってしまったなと」と頭をかいた。

ミスがなければ３点以上は加点され、１００点超えだった。底力を示しつつも「もっといいジャンプが跳べた」と笑顔はない。世界王者のマリニン（米国）が最大６種の４回転を操る中、鍵山は今季ここまでフリップを“封印”。完成度に重きを置き、２種類の４回転で勝負をしている。その中でミスは出たが、ＧＰ初戦のＳＰという点だけが幸い。「いい経験にはなった」と、真摯（しんし）に受け止めた。

今大会勝てば、２０００年のプルシェンコ（ロシア）以来となる３連覇。日本男子では初の偉業で、五輪代表選考に大きく関わるＧＰファイナル進出に前進する。フリーは五輪の開催地イタリアと縁あるオペラ「トゥーランドット」を演じる。「点数に繋がる部分、繋がらない部分も全て含めて伸び伸び滑れたら。明日の公式練習からしっかりと調整して頑張りたい」。地に足をつけて名曲に乗る。（大谷 翔太）

◆日本男子のＮＨＫ杯連覇 過去にＮＨＫ杯を２連覇したのは五十嵐文男（１９８０〜８１年）、高橋大輔（２００６〜０７年、１０〜１１年）、羽生結弦（１５〜１６年）宇野昌磨（２１〜２２年）がおり、鍵山が２３年から連覇中。

◆ＧＰシリーズ 各選手・組は最大２試合に出場可能。６大会の順位をポイント（１位１５点、２位１３点、３位１１点、４位９点、５位７点、６位５点、７位４点、８位３点）換算し、２戦合計の成績上位６人が前半の世界一決定戦となるＧＰファイナル（１２月・名古屋）に進出する。今季日本勢では女子の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がすでに決定。ＧＰは今回のＮＨＫ杯を除き残り２戦で、第５戦がスケートアメリカ（１４〜１６日）、第６戦がフィンランド大会（２１〜２３日）。