女優の財前直見（５９）が、息子・凛太郎さんや両親との家族ショットを披露した。

現在、大分在住の財前は６日放送のＢＳ日テレ「なおみ農園」（木曜・午後１０時）に出演し、家族で由布院にある有名温泉旅館へ。今春大学生となり、寮生活をスタートさせた凛太郎さんも元気な姿を見せ、久々の撮影に「楽しかったです。色々な事を経験出来て学べる事も多かったので、すごく勉強になりました」と話した。

財前はインスタグラムにも集合写真をアップ。息子は身長１６５センチの母より頭一つ大きな長身に。

フォロワーは「すてきな家族」「凛ちゃんもいる！財前ファミリー勢ぞろいですね」「久しぶりに凛太郎くんのお顔を拝見し お元気そうな笑顔に大学生活を満喫している事とお察しいたします。また背が伸びたかな？」「家族仲良し」「素敵」などの声を寄せていた。

財前は１９９０年代に日本テレビ系「愛さずにいられない」、フジテレビ系「お水の花道」など数々のドラマで活躍。私生活では２００３年７月にテレビプロデューサーと結婚。０６年１２月に長男・凛太郎さんを出産、１２年８月に離婚を発表した。４０歳で出産後、自然の中で子育てしたいとの意向で故郷の大分に移住した。