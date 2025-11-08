Kis-My-Ft2・宮田俊哉、Snow Manの佐久間大介の番組にゲスト出演 『ラブライブ！』の地上波初出し映像に涙目
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう8日に放送される。
【番組カット】大盛り上がり！佐久間大介＆宮田俊哉ら
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は「ラブライブ！シリーズ」を深掘りする。
「ラブライブ！シリーズ」は、アニメ、音楽、ゲーム、ライブなどさまざまなメディアで展開されているシリーズ作品。学校で活動するアイドル“スクールアイドル”を通して、女子高校生が夢をかなえていく姿を描いた物語となっている。
2013年に放送スタートしたシリーズ第1作目『ラブライブ！』のテレビアニメが大ヒットしたことで注目を集めるようになり、2015年にはメンバー演じる声優グループが『NHK紅白歌合戦』で歌やダンスのパフォーマンスを披露するなど、徐々に人気になっていった。最近では「ラブライブ！シリーズ」初の作品横断ユニット「AiScReam（アイスクリーム）」の楽曲が、TikTokで133億回再生を記録し、大バズりしている。
テーマが「ラブライブ！シリーズ」だと知ると、佐久間は「うわ！マジで!?マジで!?」と大興奮。もともと『ラブライブ！』が好きだという佐久間だが、日村は「出たよ、これ、俺が全然ついていけない回だな」と自信なさげな様子を見せる。
そんななか、「ラブライブ！シリーズ」の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は「ラブライブ！美容室」を原宿にオープンさせた美容師のモタイハヤト氏、初期のころから「ラブライブ！シリーズ」を推し続け、オタクたちから絶大な支持を集めている宮田俊哉（Kis-My-Ft2）を迎える。佐久間は宮田と「ラブライブ！会」をプライベートで催したことがあるらしく、そこには俳優の神木隆之介や、芸人の天津飯大郎なども参加していたという。
作品についての紹介VTRを見ながら「青春物語を通して自分も輝きたいと思える！」「演じるメンバーとシンクロする声優たちの成長にグッとくる！」「日に日に成長する声優を応援したくなる！」という3つの推しポイントを解説していく。
『ラブライブ！』はかなり深いストーリーや、共感できるセリフがちりばめられているという。宮田も『ラブライブ！』に登場するせりふに感銘を受けたそうで「自分の中で絶対に忘れちゃいけない気持ちだなって思うせりふを言っているメンバーがいて」とその魅力を深く解説する。
『ラブライブ！』初心者の日村も「そうか！わかってきた！」と、徐々にその魅力を知っていき、佐久間は地上波初出しのライブ映像に「きちゃうよね〜」と、感情がこみ上げ思わず涙目になる場面もある。
【番組カット】大盛り上がり！佐久間大介＆宮田俊哉ら
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は「ラブライブ！シリーズ」を深掘りする。
2013年に放送スタートしたシリーズ第1作目『ラブライブ！』のテレビアニメが大ヒットしたことで注目を集めるようになり、2015年にはメンバー演じる声優グループが『NHK紅白歌合戦』で歌やダンスのパフォーマンスを披露するなど、徐々に人気になっていった。最近では「ラブライブ！シリーズ」初の作品横断ユニット「AiScReam（アイスクリーム）」の楽曲が、TikTokで133億回再生を記録し、大バズりしている。
テーマが「ラブライブ！シリーズ」だと知ると、佐久間は「うわ！マジで!?マジで!?」と大興奮。もともと『ラブライブ！』が好きだという佐久間だが、日村は「出たよ、これ、俺が全然ついていけない回だな」と自信なさげな様子を見せる。
そんななか、「ラブライブ！シリーズ」の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は「ラブライブ！美容室」を原宿にオープンさせた美容師のモタイハヤト氏、初期のころから「ラブライブ！シリーズ」を推し続け、オタクたちから絶大な支持を集めている宮田俊哉（Kis-My-Ft2）を迎える。佐久間は宮田と「ラブライブ！会」をプライベートで催したことがあるらしく、そこには俳優の神木隆之介や、芸人の天津飯大郎なども参加していたという。
作品についての紹介VTRを見ながら「青春物語を通して自分も輝きたいと思える！」「演じるメンバーとシンクロする声優たちの成長にグッとくる！」「日に日に成長する声優を応援したくなる！」という3つの推しポイントを解説していく。
『ラブライブ！』はかなり深いストーリーや、共感できるセリフがちりばめられているという。宮田も『ラブライブ！』に登場するせりふに感銘を受けたそうで「自分の中で絶対に忘れちゃいけない気持ちだなって思うせりふを言っているメンバーがいて」とその魅力を深く解説する。
『ラブライブ！』初心者の日村も「そうか！わかってきた！」と、徐々にその魅力を知っていき、佐久間は地上波初出しのライブ映像に「きちゃうよね〜」と、感情がこみ上げ思わず涙目になる場面もある。