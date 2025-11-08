松島聡“千石”＆白洲迅“晴海”ルームシェアの謎が明らかに 『パパと親父のウチご飯』第6話あらすじ
timeleszの松島聡と俳優の白洲迅が主演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）第6話が、きょう8日に放送される。このほど第6話の見どころと場面写真が到着。さらに第6話放送終了後には、timeleszが歌うこのドラマの主題歌「レシピ」に乗せた特別PR動画の配信を開始する。
【写真】でっかいケーキに興味津々な松島聡＆猪俣周杜ら
元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、慣れない生活を助け合うべくルームシェアを選択する。“父、父、娘、息子”の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続。日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの「新しい家族のカタチ」を描くハートフルな物語。
母親に会えない寂しさからワガママを言う愛梨（棚橋乃望）をついどなってしまった千石は、自己嫌悪に。気持ちを整えるため、接骨院も休診にし、久しぶりにバイクのツーリングで山へ向かう。しかし、山中でうっかり眠ってしまった千石は、目が覚めると、スマホの充電は切れ、バイクもガス欠に…。
その頃、晴海と阿久津（猪俣周杜）たちは、お迎えの時間になっても戻らない千石の身を案じ…。さらに、愛梨は「おやじ（千石）が帰ってこないのは自分がワガママを言ったからなのではないか」と心配になり…。
愛梨を励ますように、晴海は千石が初めて自分に作ってくれたメニュー、焼きそばを作り、千石との思い出を明かす。そして、子どもたちが寝た後もまだ帰らない千石を待ちながら、出会ったばかりの頃の話を阿久津に聞かせる。
正反対に見える千石と晴海が、なぜルームシェアまでするようになったのか。物語の大きな謎の1つが、今夜ついに明かされることに…2人の出会いから仲良くなっていくまでの回想で描かれる、学生時代の姿にも注目。離れた時間を経験したことで愛梨への思いをあらためて認識する千石は愛梨の大切さに気がつくことに。
毎話、劇中で流れるたび、「ドラマの世界観にぴったり！」「とてもマッチしている」と話題の「レシピ」の歌詞――今回の特別PR動画では、歌詞とドラマ映像を合わせて見ることで、このドラマと主題歌をまた違った面から楽しむことができる。この特別PRでは、この先の7話以降の映像も先出し。千石、晴海、愛梨、清一郎たち4人の家族は、いったいどんなラストを迎えるのか。
