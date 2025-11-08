

診療所の経営事業者の倒産が高水準で推移している。本稿ではその理由を分析する（画像：Pressmaster / PIXTA）

【グラフを見る】2000年以降の「診療所」経営事業者の倒産件数推移。2025年の水準の高さが一目瞭然！

かかりつけ医として軽い病気・怪我の治療や健康相談などを担う身近な存在の「診療所（クリニック）」。その経営事業者の倒産（法的整理、負債1000万円以上）が高水準で推移している。

下図を見てほしい。2000年以降、年間20件に達することはほぼ無かったが、19年から増えはじめ、24年には年間31件と過去最多を更新。25年は10月までに22件となり、通年では26件前後となる見通しだ（※倒産件数とは倒産した事業者数であり施設数ではない）。



（画像：帝国データバンク提供）

また、廃業や解散・休業という形で事業を停止した診療所経営事業者は、倒産した事業者よりもはるかに多く、近い将来に年間で1000件に達する可能性がある。

増え続ける赤字施設…“倒産の2つの真因”

病院は病床数20床以上の施設を指すのに対し、診療所は19床以下の施設を指す。

厚生労働省のデータによると、全国の診療所施設数（有床・無床の合計）は25年7月末時点で10万5456施設。実は、5年前の20年7月と比較すると2646施設、10年前の15年7月からは4588施設増加している。

診療所は、病院（25年7月末時点で8007施設）や歯科診療所（同6万5672施設）と比べてはるかに数が多く、同業者間の競争がもともと激しい業態だ。

ただ、民間企業などと比較して業績が景気等によって左右されにくいため、学校法人などと並んで倒産件数が少ない代表的な業種のひとつとなっている。

それでも近年倒産が増えていることにはいくつかの理由がある。なかでも大きな要因は「経費負担増による赤字経営の増加」と「経営者の高齢化」だ。

近年繰り返される原材料価格の値上げに伴い、各種医療機器・器具の価格やメンテナンス料は言うまでもなく、光熱費の高騰や人材採用費、賃上げなども加わって運営経費が増大し、現在の診療報酬改定幅では黒字を維持することが難しく、赤字決算となる診療所が増え続けている。

医薬品卸会社で取引先の審査担当をする男性は、近時の診療所の経営状況について「コロナ禍で受けたゼロゼロ融資（実質無担保・無保証融資）の返済がはじまったことと物価高の影響で資金繰りが相当苦しくなっている取引先が増えている」と明かす。

「先日、破産した取引先のある診療所は、院長個人も破産したが、間もなく大手病院で医師として働きはじめた。複雑な心境だが、それだけ現場は人手が足りないのだろう」（同上）

さらに、創業者が設立時から現在まで長年にわたり経営者（院長）となっている診療所が多いことで、経営者の高齢化も進んでいる。

帝国データバンクが作成した「全国の診療所経営者の年齢分布」（24年の誕生日で80歳〜40歳になった9958名が対象）が下図だ。



（画像：帝国データバンク提供）

最も人数が多かったのは69歳、ボリュームゾーンは77歳から65歳頃までで、60歳未満の経営者が非常に少なくなっていることがわかる。

こうした状況下でさらに問題となっているのは、大半の経営者には後継者がおらず、「自分の代で終わらせる」と考えていることだ。診療所の事業はM&Aの引き合いが多いと言われるが、「利益が出ていない施設の買い手はなかなか見つからない」（大手M&A関係者）と現実は厳しい。

廃業・解散・休業は倒産の18.9倍

倒産だけでなく、廃業・解散・休業となる診療所も増えている。

ちなみに「倒産」とは、原則として金融機関からの借入金の返済や取引先に対する支払いができなくなり、裁判所に破産や民事再生法を申し立てて、債務カットなどをしてもらい事業停止する場合を指す（一部事業を継続する場合もある）。「廃業・解散・休業」は、原則として債務を完済したうえで事業を停止する場合を指す。

帝国データバンクが調査したところ、診療所の廃業・解散・休業件数（事業者数）は、00年には56件だったが、その後、10年（111件）、15年（288件）、20年（411件）と増え続け、24年は倒産件数（31件）の18.9倍となる過去最多の587件が確認された。

25年は6月末までに339件確認されており、通年で過去最多を更新するのはほぼ確実な状況となっている。

件数が急増し続けている大きな要因は、後継者のいない経営者の高齢化（病気・死亡含む）が進んでいることにある。

それに加え、近年の物価・賃金高騰によって収益性が悪化し、「これからも赤字が続くのであれば早いうちにやめてしまおう、売ってしまおう……」と、前倒しの廃業を考える経営者が急速に増えていることも一因として考えられる。

件数は今後増加の一途を辿り、早ければ28年、遅くとも30年には年間1000件に達すると見られる。

競争はますます熾烈になるだろう

診療所経営事業者の倒産件数と廃業・解散・休業件数が増加することに伴い、数多くの事業者が消滅しているはずなのに、診療所の施設数は過去5年間で2646施設も増加している。なぜなのか。

新設された医療法人の数を帝国データバンクが調べたところ、23年は1256法人、24年は1178法人あることがわかった。各法人が経営する主たる業態（病院、診療所、歯科医院など）は判明していないものの、大半は診療所経営を目的とした法人であるとみられる。新設された法人が手がける診療所施設は、時間の経過とともに2施設、3施設と増えていくはずだ。

また、倒産や廃業に伴い事業を同業他社などへ譲渡（M&A含む）することで一定数の施設が存続し続けるケースもある。こうしたことから現時点では「消滅施設数」よりも「新設施設数＋存続施設数」のほうが多い状態になっているとみられる。

施設数の継続的な増加により、ますます競争が熾烈になっている診療所業界。収益悪化を理由に各種経費の削減を進めれば、患者だけでなくスタッフも離れる事態を招き、さらに業績が悪化するリスクもある。

今、診療所の経営者たちは、患者・従業員数を維持しながら、物価高や賃上げなどにも対応していく“難しい両立”に迫られている。

（阿部 成伸 ： 帝国データバンク 情報統括部 情報取材課長）