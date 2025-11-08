「2025年のPSは…全部水に流した」　ドジャースの背信112億円左腕がSNSで誓った「2026年はもっと良い姿を！」

「2026年はもっと良い姿を見せる」とSNSで宣言したドジャース・スコット(C)Getty Images

ドジャースのタナー・スコットが、現地時間11月6日に自身のインスタグラムを更新。ワールドシリーズ優勝トロフィーにキスする様子や、家族とも楽しんだパレードなど計12枚の写真を投稿した。

【写真】美人妻と並んでトロフィーを手に笑顔のスコットを見る

スコットは昨オフに4年7200万ドル（約112億円）の大型契約を結び、ドジャースに入団。守護神としての期待が寄せられていたが、セーブシチュエーションで10度の失敗を繰り返した。さらに、10月には「下半身にできた膿瘍の除去手術」のため、地区シリーズ中に戦線離脱。結局、ポストシーズンは一度も登板機会がなかった。

ワールドシリーズはロースター漏れながら、チームには帯同。自身初めての世界一を味わった。そんな左腕は「2025年のポストシーズンは…全部水に流した。お尻も新しくなったし、ワールドシリーズの指輪も手に入れた。これは誰にも奪えない！」と力強く書き込んだ。

今季は61試合登板で、防御率4.74と背信の1年となった。それだけに、文面の最後には「2026年はもっと良い姿を見せるって約束します！」と雪辱を宣言。ファンはSNS上で「復活することを願う」「来シーズンこそ年俸に見合う働きを見せて欲しい」「オフシーズンの過ごし方がとっても大事になりますね」などと、奮起を促していた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]