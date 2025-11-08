巨人の石井琢朗新２軍監督（５５）が７日、メトロノームを使用した独特の練習法で若手を鍛え上げた。「バッティングの中で一番大事なのはやっぱり素振り」とＧ球場の室内練習場で、２、３軍首脳陣が指導する午後組の選手らにメトロノームに合わせて３秒に１度の素振りを２０分間一度も止めずに続ける計４００スイングを課した。３組に分かれ行われたが、あまりのきつさにうめき声が響き渡った。

異様な光景だった。５人が並び「チッ、チッ、チッ」と約１メートルの巨大なスピーカーで流れる音に合わせ、ひたすらバットを振った。現役時代、通算２４３２安打を放った名打者でもある指揮官は一定のリズムで振る効果として「再現性」を挙げ「基本バッターは受け身で、ピッチャーに合わせていかないといけない。リズムに合わせて振らせて、自分のタイミングをしっかり（つかんでもらう）」と説明。量をこなすことで疲れている状態でも振れる力がつくという。

実践した岡田は「一発勝負の集中力にプラスで振る力をつければ最強になれると思う。いい練習ができています」と充実の表情。広島、ＤｅＮＡなどで指導者経験も豊富な新指揮官が、未来の巨人を背負う選手を育て上げていく。（臼井 恭香）