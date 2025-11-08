巨人の育成３年目・吉村優聖歩（ゆうせふ）投手（２０）が７日、左キラーに名乗りを上げた。今季３軍戦を主戦場としていた変則左腕は、阿部監督からＧ球場のブルペンで約３０分に及ぶ熱血指導を受け、「なかなか変則の左サイドはいないはず。武器をどんどん磨いていけたら」と現役時代の指揮官を苦しめた元中日・小林正人ばりの活躍を思い描いた。

体をトルネードさせて腕を振る。左打席に立つ阿部監督からは「ＯＫ」と声が届く。指導を受けてプレートの踏む位置を一塁側から三塁側に変えると「投げやすい」と好感触を得た。カーブの改良に加え、５本指で握っていたチェンジアップを３本指で支える形に修正すると「縫い目に掛けられて抜ける感覚がある」と次々変化を実感。相手の嫌がる投手を目指せ―。そんなメッセージだと受け止めた。

指揮官は現役時代、変則左腕の小林正に通算打率１割４分８厘と手を焼いた。今季２軍で１登板に終わった吉村だが、秋季キャンプは若手主力組と汗を流しており「どんどんいきたい。教えてもらったものを試したい」と８日の紅白戦での猛アピールに闘志。アベの教えをヒントに、一芸を磨き上げる。（堀内 啓太）

◆「左キラー」小林正人 元中日の救援左腕で、通算２９３試合、１６７回１／３に登板。０６年サイドスロー転向後は左の強打者との対戦が主となり、内角シュートと外角スライダーを武器にワンポイント起用などで活躍した。対阿部は通算２７打数４安打、打率１割４分８厘と圧倒。自身のベストピッチには、３試合全てで阿部と対戦し３打数無安打、１三振を奪った１１年９月の巨人３連戦（ナゴヤＤ）を挙げていた。通算被打率は右打者・３３９に対し、左打者は・１８９。