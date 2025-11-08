Ｊ１で１３位の清水は９日、ホームで１０位のＣ大阪と対戦する。７日は静岡市内で一部非公開調整した。ＦＷ北川航也は今カード、２０１６年から１９年まで毎年ゴールを決めてきた。海外移籍やＪ２降格を挟んだため連続得点は途切れているが、６年ぶりに“セレッソキラー”ぶりを発揮する。

頭に残る印象通りに仕留める。エースは「イメージ、点を取れるという感覚は大事」とうなずいた。Ｃ大阪戦はＪ２だった１６年から４年連続で決めてきたが、記憶に強く残っているのは１６年１０月２日の敵地戦という。１点を追う後半４４分、背後に抜けて起死回生の同点ゴール。チームはその後、ＭＦ白崎の得点で勝ち越し、９連勝でＪ１昇格を果たした。「逆転に結びつけることができた。印象深いゴール」と振り返る。

今季は６月のアウェー戦で２―４と逆転負け。自身も前半２５分に負傷交代するなど不完全燃焼に終わった。「前期一番やられた相手。借りは返さないと」と力強く宣言した。

先月１８日のアウェー・川崎戦でＪ１では自身７年ぶりの２桁となる今季１０号。続く同２５日のホーム・東京Ｖ戦ではクロスが頭をかすめ、相手ＤＦに当たってネットに吸い込まれたが記録はオウンゴールで連発は逃した。残り３戦で３発放り込めば、１８年にマークしたキャリハハイのシーズン１３得点にも届く。「チームが勝つためという軸はぶれないが、自分にとってはいいミッション」。頼もしいエースが、有言実行する。