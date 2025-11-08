日本対韓国の強化試合に向け侍ジャパンの強化合宿が6日、宮崎県でスタート。7日の2日目は日本ハムの北山亘基投手がにブルペンへ入りました。

強化試合とWBCでは、NPBとは違うボールが使用されますが、北山投手は「CSが終わってからボールを切り替えて、1週間2週間ぐらい練習している中で、段々なじみも出てきて、なかなか良い状態で投げられました。1番課題に感じていたフォークの精度も、かなり落ち方が良かったので、この間の調整でうまくアジャストしてきているんじゃないかなと思います」とWBC球への対応が進んでいることを明かしました。

プレミア12では決勝で惜しくもチャイニーズ・タイペイに敗れた日本。WBCでの世界一奪還へ向け北山投手は「本戦に選んでもらえるかどうかは、まだ別の話だとは思うので、強化試合でしっかりアピールして、まず選んでもらうところからスタート。選んでもらえたら世界一とれるように、前回の借りも、自分の中で個人的に1位を取りたいなという気持ちもあるので、そこに向けてしっかり調整していきたいなと思います」と意気込みました。

最後に侍ジャパンに選ばれることついて聞かれると「入団当時、ドラフト会議で入った中で、こういうトップチームのところまで来られたというのは、1つ自信になりますし、こうやって選んでもらえたのは誇りに思いますし、今までの取り組みも全部形として出せるようにしっかり気を引き締めてやっていきたいなと思います」と語りました。