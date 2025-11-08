広島・黒田博樹アドバイザー（50）が7日、同行していた宮崎・日南での秋季キャンプを打ち上げた。投げ込みの秋を振り返って投手陣の成長を評価。来季4年目を迎える益田武尚投手（27）の名前を挙げ、飛躍を期待した。今キャンプに参加する選手に向けて日米通算203勝を記録したレジェンドOBは「ユニホームを着ている時しかチャンスはない。注目してもらえるうちに殻を破って」とエールを送った。

黒田アドバイザーは連日、投手陣に熱視線を送り、精力的にアドバイスを送った。

「ブルペン、実戦なりで、凄く来年に向けての気持ちが伝わってきた。ユニホームを着ている時しかチャンスはない。来年の春のキャンプになると、新しい選手に目がいってしまう。注目してもらえるうちに殻を破っていかないと」

今季のチーム防御率は3・20だった。昨季の同防御率2・62から悪化。再建に向けて黒田アドバイザーは新しい力の台頭を求めた。「1年間コンスタントに結果を残していける選手が1人、2人出てこないとしんどい」。今秋キャンプは7日間、宮崎に滞在。来季で育成3年目を迎える杉田にツーシームを伝授したほか、来季10年目の高橋にはフォークの積極的使用を促すなど投球の幅を広げる必要性を説いた。また、1年目を終えたばかりの佐藤柳、小船らにも助言。投手陣のレベルアップに向けてサポート。そんな中、目に留まった一人が益田だった。

「みんな成長を感じるが、強いて言えば益田ですかね。球自体は本当に良くなってきている。あとはメンタルのコントロールをどれだけできるか。そこの壁をぶち破っていくかは彼次第」

今季、1軍では登板4試合で防御率9・00だった。しかし新たな取り組みで光が見えてきた。シーズン終了後に球団のアナリスト、黒田アドバイザーと投球を分析。サイド気味の変則投法から繰り出されるツーシームは最大51センチのシュート成分があった。それは巨人・大勢と並んで球界トップレベルであることが判明。右打者の内角に向かって鋭く落ちる変化量をさらに生かすため、10月のフェニックス・リーグからはプレート板の踏む位置を一塁側から真ん中に変更した。

この日の紅白戦でも進化したツーシームで内田、名原ら右打者のバットをへし折った。先発で2回無失点の好投。「3年間結果も残せていない。アピールし続けて、（1軍で）自分の道を早く歩けるようにしたい」。来季は勝負の4年目。レジェンドOBの期待に応える場所はマウンドしかない。 （長谷川 凡記）

◇益田 武尚（ますだ・たけひさ）1998年（平10）10月6日生まれ、福岡県出身の27歳。嘉穂では甲子園出場なし。北九州市大、東京ガスを経て、22年ドラフト3位で広島入り。23年9月6日のDeNA戦で初勝利を挙げた。今季は4試合に登板して防御率9.00。1メートル74、86キロ。右投げ右打ち。