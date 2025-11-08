「誰が予想しただろうか」「マンC移籍の噂さえあったのに…」日本代表FW、英２部でまさかの13戦０得点に韓国メディアも驚き「このままではクラブ史上最悪の補強となる」
今夏にフランスのレンヌからチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍した日本代表FWの古橋亨梧は、リーグ戦の開幕14試合のうち13戦に出場し、まだゴールが奪えていない。
開幕当初はレギュラーとしてプレーしていたが、再三のチャンスを決めきれず、バックアッパーに降格。途中出場が続いている。
セルティックでは３年半で85ゴールを挙げた点取り屋の窮状に、海外メディアも驚きを隠しきれない。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は「13試合無得点、最悪の不振」と見出しを打ち、「古橋亨梧がここまで崩れると誰が予想しただろうか？」と報じている。
同メディアは「古橋はかつて日本最高のストライカーだった」として、そのキャリアを紹介。
「セルティック移籍直後から古橋の評価は急上昇し、そこで頭角を現わし始めた。2022-2023シーズンにはリーグ戦31試合で23ゴール・３アシストという素晴らしい成績を残し、リーグの年間最優秀選手、得点王、ベスト11と賞を総なめにしたことで、プレミアリーグ移籍の可能性が取り沙汰された。一時はマンチェスター・シティへの移籍の噂さえあった」
そのうえで、現状について、「しかし、古橋はリーグ戦13試合で１ゴールも挙げられていない。公式戦のゴールはカラバオカップ１回戦のシェフィールド・ユナイテッド戦のみだ。スコットランドで見せていた決定力は喪失し、自信も失っている。このままでは、バーミンガム史上最悪の補強となるだろう」と指摘した。
ただ、決して動き自体が悪いわけではない。近いうちにその得点力を発揮してくれるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
