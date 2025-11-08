ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は５３ドル高　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間16:01）（日本時間05:01）
ダウ平均　　　46966.10（+53.80　+0.11%）
ナスダック　　　22958.85（-95.14　-0.41%）
CME日経平均先物　50370（大証終比：+60　+0.12%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9682.57（-53.21　-0.55%）
独DAX　 23569.96（-164.06　-0.69%）
仏CAC40　 7950.18（-14.59　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.555（+0.000）
10年債　 　4.091（+0.008）
30年債　 　4.699（+0.019）
期待インフレ率　 　2.289（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.666（+0.016）
英　国　　4.466（+0.033）
カナダ　　3.165（+0.061）
豪　州　　4.352（-0.014）
日　本　　1.674（-0.006）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.85（+0.42　+0.71%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4013.60（+22.60　+0.57%）

ビットコイン（ドル）
103302.81（+2222.15　+2.20%）
（円建・参考値）
1586万4213円（+341256　+2.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ