ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は５３ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間16:01）（日本時間05:01）
ダウ平均 46966.10（+53.80 +0.11%）
ナスダック 22958.85（-95.14 -0.41%）
CME日経平均先物 50370（大証終比：+60 +0.12%）
欧州株式7日終値
英FT100 9682.57（-53.21 -0.55%）
独DAX 23569.96（-164.06 -0.69%）
仏CAC40 7950.18（-14.59 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.555（+0.000）
10年債 4.091（+0.008）
30年債 4.699（+0.019）
期待インフレ率 2.289（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.666（+0.016）
英 国 4.466（+0.033）
カナダ 3.165（+0.061）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.85（+0.42 +0.71%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4013.60（+22.60 +0.57%）
ビットコイン（ドル）
103302.81（+2222.15 +2.20%）
（円建・参考値）
1586万4213円（+341256 +2.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
