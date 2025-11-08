©ABCテレビ

Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。11月8日（土）も青森県の旅をお届けする。

前回に引き続き、コロナ禍以降、活気を失った弘前市鍛冶町を救うべく、おもしろいお店を巡り、“RPG風街ブラ”を続けるAぇ! group。“津軽弁ユーチューバー”と“社交ダンスクラブ”との対決をクリアし、２つのお宝をゲットした。そのお宝を手に、最後の“クイズマスター”のもとへ向かう。

やって来たのは、早押しクイズが楽しめるエンタメ酒場。歌手でもあるオダギリユタカさんがイントロクイズでメンバーに襲いかかる！ イントロが流れて３秒以内に解答し、５問中３問正解できればミッションクリアとなる。

イントロクイズは、１曲目、２曲目と正解し、順調にクリアかと思いきや、３曲目はまさかの超難問！メンバーが思わず「知らんて！」と突っ込んだ曲とは？さらに、４問目、５問目も不正解となり、ゲームオーバー！ 「セーブし忘れた！」「また一から？」と凹むメンバーに正門は、社交ダンスクラブでゲットしたお宝「時を戻せる指輪」を取り出して…！

次に、地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から引いたのは、「ツルッ ゴシッ 力を合わせてありえね～」というカード。

オカでんアリーナにやって来たAぇ! groupを迎えてくれたのはカーリングのシニアチーム。職場仲間で結成した60代中心の「ありえね～ず」だ。

青森県では幅広い年齢層に人気のカーリング。早速、メンバーたちもカーリングを体験する。体幹がポイントになるストーン投げで佐野晶哉と正門良規が挑戦すると、正門が新たな才能を発揮。一方、氷をブラシでこすって溶かし、距離を伸ばすスイープでは末澤誠也が驚きの力を発揮！ “妖怪氷溶かし”と呼ばれる！？

基礎を学んだところで、「ありえね～ず」と「ありえねぇ！group」が一投勝負！ 一投ずつ投げ、ハウスと呼ばれる円の中心に近いほうのチ―ムが勝ちとなる。投げるのは正門、スイープは末澤と佐野が担当。小島健は指示役になり、Aぇ! groupが勝負に挑む！

ABCテレビ「あっちこっちAぇ!」は、毎週土曜 深夜０時25分放送。TVerでも無料配信。