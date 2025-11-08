[11.7 ラ・リーガ第12節](Estadio Manuel Martínez Valero)

※29:00開始

<出場メンバー>

[エルチェ]

先発

GK 1 マティアス・ディトゥーロ

DF 3 アドリア・ペドロサ

DF 15 アルバロ・ヌニェス

DF 22 ダビド・アッフェングルーバー

DF 23 ビクトル・チュスト

MF 8 マルク・アグアド

MF 10 ラファ・ミル

MF 14 アレイクス・フェバス

MF 17 ホサン

MF 30 ロドリ・メンドーサ

FW 20 アルバロ・ロドリゲス

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 4 バンボ・ディアビ

DF 18 ジョン・ヌワンコ

DF 21 レオ・ペトロ

DF 39 エクトル・フォルト

MF 5 フェデリコ・レドンド

MF 16 マルティム・ネト

FW 7 ヤゴ・サンティアゴ

FW 9 アンドレ・シウバ

FW 11 ヘルマン・バレラ

FW 19 グレイディ・ディアンガナ

FW 32 アダム・ボアヤル

監督

エデル・サラビア

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 14 久保建英

MF 18 カルロス・ソレール

MF 23 ブライス・メンデス

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 15 ウマル・サディク

FW 40 Alex Marchal

監督

セルヒオ・フランシスコ

