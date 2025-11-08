エルチェvsソシエダ スタメン発表
[11.7 ラ・リーガ第12節](Estadio Manuel Martínez Valero)
※29:00開始
<出場メンバー>
[エルチェ]
先発
GK 1 マティアス・ディトゥーロ
DF 3 アドリア・ペドロサ
DF 15 アルバロ・ヌニェス
DF 22 ダビド・アッフェングルーバー
DF 23 ビクトル・チュスト
MF 8 マルク・アグアド
MF 10 ラファ・ミル
MF 14 アレイクス・フェバス
MF 17 ホサン
MF 30 ロドリ・メンドーサ
FW 20 アルバロ・ロドリゲス
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 4 バンボ・ディアビ
DF 18 ジョン・ヌワンコ
DF 21 レオ・ペトロ
DF 39 エクトル・フォルト
MF 5 フェデリコ・レドンド
MF 16 マルティム・ネト
FW 7 ヤゴ・サンティアゴ
FW 9 アンドレ・シウバ
FW 11 ヘルマン・バレラ
FW 19 グレイディ・ディアンガナ
FW 32 アダム・ボアヤル
監督
エデル・サラビア
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 15 ウマル・サディク
FW 40 Alex Marchal
監督
セルヒオ・フランシスコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります