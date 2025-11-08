2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日本テレビ系音楽の祭典「ベストアーティスト」。11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分にて「ベストアーティスト2025」の放送が決定！

総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送でお届け！

今年の「ベストアーティスト」のテーマは、「音楽の旅〜Music journey〜」。番組内ではテーマにちなんだスペシャル企画も予定！この1年を音楽とともに振り返り、なぜその楽曲が2025年に人々の心に響いたのか、2025年を彩ったトピックスとともにヒット曲をお届けする。

さらに、今年の「ベストアーティスト」はパワーアップ！第一部、第二部の構成となり、1時間放送が拡大する（第一部：ひる3時55分〜4時55分/※関東ほかで放送）。

総勢約40組のアーティストが登場する「ベストアーティスト2025」。熱気にあふれるパフォーマンスをぜひお楽しみに！

＜総合司会 櫻井翔 コメント＞

■今年も「ベストアーティスト」の総合司会を務めることについて

今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。

取材を受けた今日、「急に年末が迫ってきたな」という感じがしました（笑）。

今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います。

■今年の「ベストアーティスト」で楽しみにしていること、見どころ

今回は放送時間の幅が広くなり、第一部、第二部という構成で、例年より少し早い時間から第一部の放送が始まりますので、より多くのアーティストのみなさんにご出演いただけることを楽しみにしています。

■今回の番組のテーマ「音楽の旅〜Music journey〜」”にちなみ、旅のお供になっている一曲、旅の思い出の一曲は？

全然季節は関係ないですが、ケツメイシの「夏の思い出」と「よる☆かぜ」は、夏の旅の思い出の曲です。まだ車の免許も取ったばかりで、初めて車で海に行くときに聞いていたのが、ケツメイシの「夏の思い出」でした。

嵐の「Turning Up」も、初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が「旅」だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね。

■視聴者のみなさまへメッセージ

ご出演いただくアーティストのみなさんが豪華なのはもちろん、楽しんでもらえるワクワクするような企画も粒ぞろいなので、ぜひ家族そろってご覧いただけたらなと思います。

＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞

■放送日：

2025年11月29日（土）

第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送

第二部 よる7時〜10時54分

■出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS：

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

推奨ハッシュタグ:＃ベストアーティスト2025