お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が7日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。過去の女性関係について中学3年生になる娘の反応について語った。

「好きな異性のタイプが娘にバレている」というトークテーマで、お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘は7歳の娘が自身のことを好きすぎて「僕のケータイとかで浮気調査をするんですよ」などと語った。

これに大悟が「小っちゃいからちゃう?もうちょい大きくなっってきたら、逆にそんなに言わないんじゃない」とコメント。相方・ノブは「凄いやん…大悟なんかデジタルタトゥーなんか『プリズン・ブレイク』の人くらいある」と例えて笑わせた。

過去の女性との関係やウワサについて「テレビでもそういう系のしゃべってるやん。で、多分娘も見てるけど“パパ、そういう女の子のこと…”みたいなんは言われたことない」と娘から言われたことがないと明かした。

娘の反応に、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「奥さんが娘の前で一切言ってないんちゃう?」と、大悟の妻が泣き言を娘の前で言っていないのではと推察した。

すると、大悟も「それか、娘の方が大人になってるかも。その辺の。“ママが言ってるわ。私は別いいわ”みたいな」と予想。大人顔負けの考えを持っているであろう娘の年齢については「中3」と明かしてスタジオを驚かせた。

また「嫁にも言われたことがある」として「次、もし何か出たら、私よりヤバいよ。怖いよ。そっちに嫌われていいの?」と、妻から言われたことを振り返った。