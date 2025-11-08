◇ナイト・オブ・ザ・サムライ（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド）

前WBA＆WBC統一世界フライ級王者・寺地拳四朗（33＝BMB）は、再起戦で3階級制覇に挑む。「すぐにできるとは思っていなかったので、うれしい」。7月に統一王座から陥落したが「2日後に決めた」と引退の選択肢はなかった。

海外の試合は初めてで「世界に名前を知らしめたい」と言う。IBF王者ガルシアは「好戦的なタイプ」。1階級上げた体力面の不利が予想されるが「体を大きくし、戦い方も変えている」と話す。タフネス頼みからの脱却の準備も進めている。

スーパーフライ級にはターゲットがいる。WBC・WBO統一王者のジェシー・ロドリゲス（米国）との対戦をフライ級時代から希望してきた。「バム」の愛称で知られる現在パウンド・フォー・パウンド（PFP）6位のスーパースターだ。

ロドリゲスは22日に同じリヤドで、井岡一翔（志成）に勝ったWBA王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）との統一戦を行う。「しっかり勝って、ロドリゲスとやるのが一番いい」。寺地の目はバムとの4団体統一戦も見ている。